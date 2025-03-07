"Украина не будет извиняться". В ОП сделали заявление относительно конфликта Зеленского и Трампа

Президент Украины Владимир Зеленский не виноват в ссоре с лидером США Дональдом Трампом в Белом Доме . Об этом сказал советник руководителя ОП Михаил Подоляк в интервью изданию Le Point.

"Он был абсолютно прав и по форме, и по содержанию, пытаясь донести до наших американских партнеров ключевую мысль: без оказания давления на Россию ничего сделано не будет. Добиться положительных результатов, рассчитывая на добровольные уступки Москвы, невозможно. Без принуждения России невозможны мирные переговоры... Поэтому мы не будем извиняться за вероятную ошибку, которой не было.

В определенном смысле эта встреча оказалась полезной. Подчеркивая наши различия, мы можем прояснить свои взгляды. В отличие от нас, США продолжают считать, что Россия - это страна, с которой можно вести переговоры. Изложив наши разногласия, я надеюсь, что мы потом достигнем консенсуса по ряду пунктов: мы не можем вести переговоры с Россией; она не хочет мира; она продолжает бомбить гражданское население; она не хочет глобализированного мира, в котором доминируют Соединенные Штаты", - считает Подоляк.