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"Украина не будет извиняться". В ОП сделали заявление относительно конфликта Зеленского и Трампа

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"Украина не будет извиняться". В ОП сделали заявление относительно конфликта Зеленского и Трампа

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Президент Украины Владимир Зеленский не виноват в ссоре с лидером США Дональдом Трампом в Белом Доме. Об этом сказал советник руководителя ОП Михаил Подоляк в интервью изданию Le Point.

"Он был абсолютно прав и по форме, и по содержанию, пытаясь донести до наших американских партнеров ключевую мысль: без оказания давления на Россию ничего сделано не будет. Добиться положительных результатов, рассчитывая на добровольные уступки Москвы, невозможно. Без принуждения России невозможны мирные переговоры... Поэтому мы не будем извиняться за вероятную ошибку, которой не было.

В определенном смысле эта встреча оказалась полезной. Подчеркивая наши различия, мы можем прояснить свои взгляды. В отличие от нас, США продолжают считать, что Россия - это страна, с которой можно вести переговоры. Изложив наши разногласия, я надеюсь, что мы потом достигнем консенсуса по ряду пунктов: мы не можем вести переговоры с Россией; она не хочет мира; она продолжает бомбить гражданское население; она не хочет глобализированного мира, в котором доминируют Соединенные Штаты", - считает Подоляк.

Читайте также"Задача - заставить Россию остановить войну". Зеленский отреагировал на комбинированный удар по Украине

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Украина Белый дом Дональд Трамп Владимир Зеленский Михаил Подоляк война с россией
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Источник:
Le Point
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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fanatSD (донецк)
07.03.2025 в 15:44
завыла петушня лапотная.все твари тут
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Комментарии 15
fanatSD (донецк)
07.03.2025 в 15:44
завыла петушня лапотная.все твари тут
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0
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Bаrcelinius
07.03.2025 в 15:37
Это, как Слону ждать извинений от лаявшей на него моськи. "Видать она сильна, коль лает на слона" © А может мосенька дурна?
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Bаrcelinius
07.03.2025 в 15:23
Трамп предлагает, пока по хорошему, добровольно уйти Зеле в отставку. Зарубежные СМИ.
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
07.03.2025 в 15:43
Ты знаешь брат, что происходит здесь у нас. Поначалу много наших вывешивали Украинские флаги на домах, но благодаря всем закулисным играм чиновников, все уже плюются. Спроси у некоторых, что они хотят, мир в Украине, или чашечку утреннего кофе? Скорее всего выберут кофе. И в этом вина и ваших и особенно наших уродов.
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Bаrcelinius
07.03.2025 в 15:20
А Трампу ваши извинения и не нужны. Он уже давно всё для себя решил.
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Spokoyno (Київ)
07.03.2025 в 15:40
Олег чому "радієш"? Що Донні, щоб замиритися з ху"лом тебе "за три копійки продає"! Що буде, якщо його плани здійсняться можна побачити по Бучі, Ізюму, Бахмуті! Сумніваюсь, що орда навіть на "какая разниця" не буде відіграватися! Через декілька місяців ракети у Петріот закінчиться і рашистські ракети будуть більше влучати в нас... Можна буде залишитися не лише без тепла взимку, а і житла!
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1
1
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Spokoyno (Київ)
07.03.2025 в 15:13
Так якщо позиція можливо і правильна, вона не була правильно донесена! Якщо бажаєш добре вирішити питання, то ти повинен добре розуміти, що бажає твій співрозмовник... Тим більш такий набагато впливовіший та і бундючніший теж І лише виходячи з цього намагатися щось довести... про щось домовитися! А позиція "Я прав! Слухайтесь мене!" то дійсно для "великих" чи ду... не зовсім розумних! Ну не можна країні, що потерпає від агресії, "качати права" тому де бюджет навіть на домашніх тварин в декілька разів більше! Хоч і облизувати його теж не варто!
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Gudvin85 (Киев)
07.03.2025 в 15:18
Просто все понимают исход переговоров, а раз всё равно кинут, то и ищвиняться смысла нет, я бы не извинялся
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
07.03.2025 в 15:35
A вы как хотите иметь мир? Василий ты баран, тварь и так далее, а теперь давай о мире поговорим??? Так переговоры не ведутся. Если это позиция всех украинцев, то вам ******** . Дело времени. Вам срочно нужно кого-то, у кого есть мозги и совесть.
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1
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Просто Квашин (Харків)
07.03.2025 в 15:06
Gudvin85 (Горлівка) -- колишній попочленець армії лугандона, до цього різноробочий овощебази м.Горлівка, після боїв зі славними ЗСУ позбавився пів дупи, та частини причандала. Це є причиною агресивних і постійних нападок на українців. На сьогоднішній день є мийщиком посуду в столовій, де харчуються кадирівці. Так як після поранення він не отримує ні копійки від бандформування лугандона, то вимушений надавати послуги сексуального характеру для кадирівських козо.йо.бів...
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1
Gudvin85 (Киев)
07.03.2025 в 14:54
Ну не будет, так не будет. Баба з возу...
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4
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Просто Квашин (Харків)
07.03.2025 в 15:03
Ти нам ка.цап погрожуєш ??? Знову Київ за три дні ??? А жо.па вже не болить після першого разу ??? Чи дідові труси, які ти ка.цап спи.зд.ив під Києвом зносилися ???
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Gudvin85 (Киев)
07.03.2025 в 15:12
Какашкин, что ты все время про три дня, да про три дня? У тебя месячные столько дляться?
 
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
07.03.2025 в 14:47
Вымытая свинья всё равно вернётся в свою блевотину.
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5
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Просто Квашин (Харків)
07.03.2025 в 15:05
Тебе, сифілісна су.чка, помив хтось ??? Брат барсел0х, мабуть, перед тим як жарити....
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