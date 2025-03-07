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Келлог: Трамп обещал закончить войну за 24 часа, но мы не уточняли, в какой именно день

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Такие вот обороты речи

Келлог: Трамп обещал закончить войну за 24 часа, но мы не уточняли, в какой именно день

Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Специальный представитель президента США Дональда Трампа по вопросам Украины и России Кит Келлог прокомментировал обещание лидера США закончить войну в Украине за 24 часа.

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Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил во время дискуссии на мероприятии в Совете по международным отношениям (Council on Foreign Relations).

"Вспомните, что он (Трамп. - ред.) говорил о потенциале возвращения украинских территорий. А еще он обещал закончить войну за 24 часа. Мы не сказали, в какой именно день и год", - сказал Келлог.

Также спецпредставитель Трампа обеспокоен демографической ситуацией в Украине. Война, по его словам, привела к "потерянному поколению". Численность мужчин призывного возраста резко сократилась, а более 100 тысяч военнообязанных, считает Келлог, покинули территорию Украины.

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Дональд Трамп война с россией Кит Келлог
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Комментарии
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Bаrcelinius
07.03.2025 в 16:55
Есть юмор английский, а есть американский, язык один, но по сути разный.
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Комментарии 6
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Bаrcelinius
07.03.2025 в 16:55
Есть юмор английский, а есть американский, язык один, но по сути разный.
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fanatSD (донецк)
07.03.2025 в 17:00
ты юморист фуфло своё помой и броди на.... отсюда
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Просто Квашин (Харків)
07.03.2025 в 16:35
Так рижий півень Дональд Крейзі обіцяв своїм виборцям, що США стане самою крутою країною світу ! Але... ж не говорив, в якому столітті....
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Bаrcelinius
07.03.2025 в 16:57
А есть ещё юмор Какашкина.
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жажа_the_best (Харьков)
07.03.2025 в 16:34
трамписты конченные кремлёвские ублюдки которые захватили власть в США. В мешок их и с моста в реку Гудзон. Туда где уже пять лет отдыхает Кобзон!
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fanatSD (донецк)
07.03.2025 в 16:32
что брать с вашего рыжего .....брать кроме анализов.сегодня мелет одно,завтра другое.в зависимости от принятых таблеток.для сша война в Украине чужая и виновата в ней Украина???это слова вашего ......президента и его ж....олизов.целуйтесь в дёсна с лаптями.такой "союзник"не нужен
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