Келлог: Трамп обещал закончить войну за 24 часа, но мы не уточняли, в какой именно день
Такие вот обороты речи
Getty Images/Global Images Ukraine
Специальный представитель президента США Дональда Трампа по вопросам Украины и России Кит Келлог прокомментировал обещание лидера США закончить войну в Украине за 24 часа.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил во время дискуссии на мероприятии в Совете по международным отношениям (Council on Foreign Relations).
"Вспомните, что он (Трамп. - ред.) говорил о потенциале возвращения украинских территорий. А еще он обещал закончить войну за 24 часа. Мы не сказали, в какой именно день и год", - сказал Келлог.
Также спецпредставитель Трампа обеспокоен демографической ситуацией в Украине. Война, по его словам, привела к "потерянному поколению". Численность мужчин призывного возраста резко сократилась, а более 100 тысяч военнообязанных, считает Келлог, покинули территорию Украины.
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