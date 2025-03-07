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Доверие к Зеленскому среди украинцев на фоне обострения отношений с США выросло до 68%, - опрос

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Доверие к Зеленскому среди украинцев на фоне обострения отношений с США выросло до 68%, - опрос

Gripas Yuri/Abaca/Sipa USA

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Уровень доверия среди украинцев к президенту Владимиру Зеленскому на фоне обострения отношений с администрацией президента США Дональда Трампа и после спора в Овальном кабинете вырос с 57% в первой половине февраля до 68%.

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Об этом говорится в опросе "Киевского международного института социологии" (КМИС) 4 февраля-4 марта.

Детали: Согласно опросу, по состоянию на первую половину февраля 2025 года, до обострения отношений Украины и США, 57% украинцев доверяли Зеленскому, не доверяли - 37%. Баланс доверия-недоверия составлял +20%.

В период 14 февраля - 4 марта уровень доверия к главе государства вырос до 67%, а доля тех, кто не доверяет, снизилась до 29%. Соответственно, баланс доверия-недоверия улучшился до +38%.

Доверие к Зеленскому среди украинцев на фоне обострения отношений с США выросло до 68%, - опрос - изображение 1

Социологи отмечают, что в период 14 февраля-4 марта произошло много резонансных событий, в частности - эмоциональная встреча в Белом Доме 28 февраля.

Доверие к Зеленскому среди украинцев на фоне обострения отношений с США выросло до 68%, - опрос - изображение 2

Динамика доверия Президенту В. Зеленскому в течение февраля-начала марта 2025 года

Уже в период 14 - 28 февраля доверие стало выше, чем 4 - 9 февраля, а на период 1 - 4 марта доверие к Зеленскому выросло до 68%. Недоверие в период 1 - 4 марта составляло 27%. Баланс доверия-недоверия на период 1 - 4 марта 2025 года составил +41%.

Доверие к Зеленскому среди украинцев на фоне обострения отношений с США выросло до 68%, - опрос - изображение 3

Также во всех регионах Украины ситуация достаточно подобная и баланс доверия-недоверия - положительный. Доверие президенту немного ниже на Востоке Украины, но даже в этом регионе большинство доверяют Зеленскому - 60% доверяют и 36% не доверяют. В других регионах (Запад, Центр, Юг) 66 - 69% доверяют и 28 - 30% не доверяют ему.

Опрос общественного мнения "Омнибус", проводился 14 февраля - 4 марта, к которому по собственной инициативе добавил вопрос о доверии Зеленскому. Методом телефонных интервью на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров во всех регионах Украины (подконтрольных правительству) было опрошено 1029 респондентов. Опрос проводился со взрослыми (в возрасте 18 лет и старше) гражданами Украины, которые на момент опроса проживали на территории Украины, которая контролировалась правительством.

В выборку не включались жители территорий, которые временно не контролируются властями Украины (в то же время часть респондентов - это ВПЛ, которые переехали с оккупированных территорий), а также опрос не проводился с гражданами, которые выехали за границу после 24 февраля 2022 года.

Формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность такой выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,3) не превышала 4,1% для показателей, близких к 50%, 3,5% для показателей, близких к 25%, 2,5% - для показателей, близких к 10%, 1,8% - для показателей, близких к 5%.

В условиях войны кроме указанной формальной погрешности добавляется определенное систематическое отклонение.

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Комментарии
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Bаrcelinius
07.03.2025 в 17:15
Оце так ПОТУЖНО! Йоуу..
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3
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Комментарии 15
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Bаrcelinius
07.03.2025 в 17:15
Оце так ПОТУЖНО! Йоуу..
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0
3
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Просто Квашин (Харків)
07.03.2025 в 17:12
Ка.цапи смердючі ! Розберемся без вас, путінських ГЛИСТІВ. Ваша задача - бігти в СБУ з повинною, бо чистосердечне признання в роботі на ворога може допомогти вам всім пе.дерастам не сісти пожиттєво, а попроситися на фронт, щоб кров'ю змити всі ті гріхи, які ви сволочі принесли народу України. Серед вас, прихвостні бункерного, навіть немає ні одного, хто говорить українською. Бо сереред українців мало зрадників, зрадники (99%) -- це руцькоязичні....
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Gudvin85 (Киев)
07.03.2025 в 17:08
Опрос можно всегда провести как надо, хоть я уверен на все 100%, что его вообще не проводили. Например, кому вы больше доверяете: Какашкину, Жуже или Зеленскому?
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2
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Gudvin85 (Киев)
07.03.2025 в 17:15
По результатам опроса получили следующую статистику: 45 % - доверяют Жуже, 35 % - Какашкину, 10 % - Зеленскому, 10% - не определились. Фиксируем и изменяем кандидатов.
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0
2
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жажа_the_best (Харьков)
07.03.2025 в 17:05
Сколько Порошенко не корми, а у Зеленского все-равно яйца больше!
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2
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Просто Квашин (Харків)
07.03.2025 в 17:10
Хто може допомогти діду жужі - ветерану ЛГБТ ?!!! Чи є в кого знайомі активні пі.дори, які можуть його нахлобучити ??? Бо коли дід хоче, в нього зудить дупло і виникають приступи УКРАЇНОфобії... Спасіть пасивного ветерана ЛГБТ !!! Зараз медсестра принесе пігулку, санітари перевдягнуть памперси ! У тебе буде час зіграти з Наполеоном в шашки, в "чапаєва" ! Потім срати й спати !
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0
1
ukatan (Харьковская обл.)
07.03.2025 в 17:05
Странно... Народ за него горой, а выборы наш през провести почему-то боится. При такой народной любви и второго тура не нужно будет. Странно...
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0
2
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Просто Квашин (Харків)
07.03.2025 в 17:11
Ка.цап... Де ти РАБ, а де ВИБОРИ в демократичній країні... Соси Х.У.Й свинособака !
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1
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Просто Квашин (Харків)
07.03.2025 в 17:05
Абсолютна правда ! Я його терпіти не міг, тепер поважаю ! Але голосувати не буду, звісно !
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Просто Квашин (Харків)
07.03.2025 в 17:06
А то, що його ненавидять путінські глисти, то йому тільки в плюс !
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0
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Gudvin85 (Киев)
07.03.2025 в 16:51
Да мы ему не просто доверяем, иы его обожаем. Пусть выйдет в город без охраны, там все 99,999 % покажут ему свою любовь.
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2
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Просто Квашин (Харків)
07.03.2025 в 17:03
Ти педрило теж вийди... побачиш ка.цап- путініст, що з тобою буде !
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Gudvin85 (Киев)
07.03.2025 в 17:04
Какашкин, у тебя месячные прошли?
 
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Просто Квашин (Харків)
07.03.2025 в 17:08
Какашкін - прізвище твого батяні з Варонєжскай губєрніі, пі.дор ка.цапський !
 
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Гашик Ки1в (Киев)
07.03.2025 в 16:46
киздеж....кончений сайт
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