Доверие к Зеленскому среди украинцев на фоне обострения отношений с США выросло до 68%, - опрос

Уровень доверия среди украинцев к президенту Владимиру Зеленскому на фоне обострения отношений с администрацией президента США Дональда Трампа и после спора в Овальном кабинете вырос с 57% в первой половине февраля до 68%.

Об этом говорится в опросе "Киевского международного института социологии" (КМИС) 4 февраля-4 марта.

Детали: Согласно опросу, по состоянию на первую половину февраля 2025 года, до обострения отношений Украины и США, 57% украинцев доверяли Зеленскому, не доверяли - 37%. Баланс доверия-недоверия составлял +20%.

В период 14 февраля - 4 марта уровень доверия к главе государства вырос до 67%, а доля тех, кто не доверяет, снизилась до 29%. Соответственно, баланс доверия-недоверия улучшился до +38%.

Социологи отмечают, что в период 14 февраля-4 марта произошло много резонансных событий, в частности - эмоциональная встреча в Белом Доме 28 февраля.

Динамика доверия Президенту В. Зеленскому в течение февраля-начала марта 2025 года

Уже в период 14 - 28 февраля доверие стало выше, чем 4 - 9 февраля, а на период 1 - 4 марта доверие к Зеленскому выросло до 68%. Недоверие в период 1 - 4 марта составляло 27%. Баланс доверия-недоверия на период 1 - 4 марта 2025 года составил +41%.

Также во всех регионах Украины ситуация достаточно подобная и баланс доверия-недоверия - положительный. Доверие президенту немного ниже на Востоке Украины, но даже в этом регионе большинство доверяют Зеленскому - 60% доверяют и 36% не доверяют. В других регионах (Запад, Центр, Юг) 66 - 69% доверяют и 28 - 30% не доверяют ему.

Опрос общественного мнения "Омнибус", проводился 14 февраля - 4 марта, к которому по собственной инициативе добавил вопрос о доверии Зеленскому. Методом телефонных интервью на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров во всех регионах Украины (подконтрольных правительству) было опрошено 1029 респондентов. Опрос проводился со взрослыми (в возрасте 18 лет и старше) гражданами Украины, которые на момент опроса проживали на территории Украины, которая контролировалась правительством.

В выборку не включались жители территорий, которые временно не контролируются властями Украины (в то же время часть респондентов - это ВПЛ, которые переехали с оккупированных территорий), а также опрос не проводился с гражданами, которые выехали за границу после 24 февраля 2022 года.

Формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность такой выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,3) не превышала 4,1% для показателей, близких к 50%, 3,5% для показателей, близких к 25%, 2,5% - для показателей, близких к 10%, 1,8% - для показателей, близких к 5%.

В условиях войны кроме указанной формальной погрешности добавляется определенное систематическое отклонение.