"Пока не стало слишком поздно" - Трамп призвал РФ и Украину к "немедленным переговорам"
Трамп в очередной раз призвал две страны начать мирные переговоры
Getty Images/Global Images Ukraine
Президент США Трамп угрожает России широкомасштабными санкциями, если она не сядет за стол переговоров с Украиной.
Об этом он написал в своей соцсети Truth Social.
"Исходя из того, что Россия сейчас абсолютно "давит" на Украину на поле боя, я настойчиво рассматриваю возможность введения широкомасштабных банковских санкций, санкций и тарифов против России до тех пор, пока не будет достигнуто соглашение о прекращении огня и окончательном урегулировании конфликта на мирной основе", - отметил американский президент.
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Он в очередной раз призвал две страны начать мирные переговоры.
"Россия и Украина, сядьте за стол переговоров прямо сейчас, пока не стало слишком поздно", - добавил Трамп.
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