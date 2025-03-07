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"Пока не стало слишком поздно" - Трамп призвал РФ и Украину к "немедленным переговорам"

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Трамп в очередной раз призвал две страны начать мирные переговоры

"Пока не стало слишком поздно" - Трамп призвал РФ и Украину к "немедленным переговорам"

Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Президент США Трамп угрожает России широкомасштабными санкциями, если она не сядет за стол переговоров с Украиной.

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Об этом он написал в своей соцсети Truth Social.

"Исходя из того, что Россия сейчас абсолютно "давит" на Украину на поле боя, я настойчиво рассматриваю возможность введения широкомасштабных банковских санкций, санкций и тарифов против России до тех пор, пока не будет достигнуто соглашение о прекращении огня и окончательном урегулировании конфликта на мирной основе", - отметил американский президент.

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Он в очередной раз призвал две страны начать мирные переговоры.

"Россия и Украина, сядьте за стол переговоров прямо сейчас, пока не стало слишком поздно", - добавил Трамп.

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Комментарии
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same tak(Україна)
07.03.2025 в 20:12
"один дзвінок другу володє" і все закінчиться.дайте мені 24 години,кілька суток-все буде вирішено.у рижого довбня була чудова можливість покінчити з шаленою помийкою раз та назавжди.великі гроші та компромат зробили своє діло.чотири роки так чи інакше пройдуть і це ..... попаде туди куди заслуговує.якщо доживе
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Комментарии 18
same tak(Україна)
07.03.2025 в 20:12
"один дзвінок другу володє" і все закінчиться.дайте мені 24 години,кілька суток-все буде вирішено.у рижого довбня була чудова можливість покінчити з шаленою помийкою раз та назавжди.великі гроші та компромат зробили своє діло.чотири роки так чи інакше пройдуть і це ..... попаде туди куди заслуговує.якщо доживе
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oda1979 (Запорожье)
07.03.2025 в 20:13
Не доживет. Сами пиндосы через год взвоют.
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dimonxman 3rd (London)
07.03.2025 в 20:03
На "поле боя"? С каких это пор Одесса, Киев, Днепр, Запорожье, Кривой Рог и др. города стали "полем боя"? И да, я уже вижу как путька обо"sral"ся от слов трампишки и прекратил войну. Сказочные долбоДЯТЛЫ.... оба!
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Просто Квашин (Харків)
07.03.2025 в 19:43
Gudvin85 (Горлівка) -- колишній попочленець армії лугандона, до цього різноробочий овощебази м.Горлівка, після боїв зі славними ЗСУ позбавився пів дупи, та частини причандала. Це є причиною агресивних і постійних нападок на українців. На сьогоднішній день є мийщиком посуду в столовій, де харчуються кадирівці. Так як після поранення він не отримує ні копійки від бандформування лугандона, то вимушений надавати послуги сексуального характеру для кадирівських козо.йо.бів...
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fanatSD (донецк)
07.03.2025 в 19:22
мечты старого ......
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6
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Gudvin85 (Киев)
07.03.2025 в 19:24
Наркомана?
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1
6
fanatSD (донецк)
07.03.2025 в 19:34
наркоман это ты ..... любишь нюхать вонючие лапти
sticker
 
6
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Gudvin85 (Киев)
07.03.2025 в 19:54
fanatSD (донецк), ты что сразу про Зеленского подумал? А почему?
 
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fanatSD (донецк)
07.03.2025 в 20:01
убогий ты прекрасно понял кого я имел ввиду.старого поехавшего идиота попавшего в белый дом.подкалывать можешь других продажная мразь.нюхай лапти дальше и не возникай
 
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oda1979 (Запорожье)
07.03.2025 в 19:14
Рыжий фрик полный неадекват
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6
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Gudvin85 (Киев)
07.03.2025 в 19:25
Да-да, война до последнего..., а кстати кого: украинца, европейца?
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6
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Просто Квашин (Харків)
07.03.2025 в 19:30
Пе.дераст, заруби собі на рилі, ніколи ви ка.цапи, не будете нами українцями керувати !!! Зрозумів, жертва аборта, чи тебе за200тити ???
 
4
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Bаrcelinius
07.03.2025 в 19:44
Всё правильно Какашин, нами будут руководить наши. ✡✡✡✡✡✡ Лехаим!
 
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fanatSD (донецк)
07.03.2025 в 19:46
ваши это обрезанные?и ты с порванным фуфлом
 
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fanatSD (донецк)
07.03.2025 в 19:47
точнее до последнего лаптя вроде тебя
 
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same tak(Україна)
07.03.2025 в 20:03
останнім будеш ти мавпа.
 
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oda1979 (Запорожье)
07.03.2025 в 20:13
Одноразовый, подтяни штанишки. Больно будет всем.
 
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Просто Квашин (Харків)
07.03.2025 в 19:07
Добре Півень. Сядуть. Зайвохромосомні запросять Херсонську й Запоріжсбку область України, зникнення нашої армії та щоб Медведчук був президентом ??? І шо.... ???!!!
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