Заявка сборной на Бельгию, увольнение Поздеева, камбэк Малиновского. Главные новости за 7 марта

С Ярмоленко и Калюжным, но без Бущана и Зубкова. Главный тренер сборной Украины обнародовал список футболистов, которых он вызвал для подготовки к матчам плей-офф Лиги наций против Бельгии, которые состоятся 20 марта (Мурсия) и 23 марта (Генк). В основной список вошли 25 исполнителей, еще 6 игроков попали в резервный. Весь список – по ссылке выше.

"Александрия" одержала выездную победу. Единственный гол организовали два зимних новичка – Цара отдал ассист, а мяч в сетку отправил Шепелев. "Александрия" увеличила до четырех очков отрыв от второго "Шахтера", "Колос" проиграл третий подряд матч после возобновления чемпионата.

"Левый Берег" переиграл "Верес" в поединке 20-го тура чемпионата Украины. Три очка в копилку столичного клуба принесли автогол Семена Вовченко и красивый забитый мяч Дмитрия Шастала после удара с центра поля. Стоит отметить, что это четвертая победа "Левого Берега" в последних пяти встречах в рамках УПЛ.

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Дубль Мичина приносит луганчанам победу. "Пивовары" отличились в середине второго тайма, ответив на два гола "Зари", однако на большее гостей не хватило. "Заря" – 6-я (28 очков). "Оболонь" – 13-я (18 баллов).

После поражения от "Александрии" (0:1) в 20-м туре УПЛ президент "Колоса" Андрей Засуха уволил весь тренерский и административный штаб, а также весь топ-менеджмент клуба, сообщает ТаТоТаке. Таким образом, сейчас в ковалевском клубе остались только футболисты. Официальной информации по этому поводу пока нет. Позже вечером сам Поздеев подтвердил свою отставку с поста главного тренера "Колоса".

Руслан вышел на 75-й минуте матча с "Кальяри". 21 сентября 2024-го он получил страшную травму голеностопа, но все позади – украинец снова может играть в футбол. Наш соотечественник отдал 50% точных передач, преуспел в одной обводке, выиграл одно воздушное единоборство и сделал 6 касаний к мячу.