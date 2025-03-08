Заявка сборной на Бельгию, увольнение Поздеева, камбэк Малиновского. Главные новости за 7 марта
Что интересного произошло в мире футбола за 24 часа пятницы?
Genoa
Ребров огласил заявку сборной Украины на матчи против Бельгии
С Ярмоленко и Калюжным, но без Бущана и Зубкова. Главный тренер сборной Украины обнародовал список футболистов, которых он вызвал для подготовки к матчам плей-офф Лиги наций против Бельгии, которые состоятся 20 марта (Мурсия) и 23 марта (Генк). В основной список вошли 25 исполнителей, еще 6 игроков попали в резервный. Весь список – по ссылке выше.
УПЛ. Колос – Александрия 0:1. Третье подряд поражение коллектива из Ковалевки
"Александрия" одержала выездную победу. Единственный гол организовали два зимних новичка – Цара отдал ассист, а мяч в сетку отправил Шепелев. "Александрия" увеличила до четырех очков отрыв от второго "Шахтера", "Колос" проиграл третий подряд матч после возобновления чемпионата.
УПЛ. Левый Берег – Верес 2:0. Киевляне с шедевром Шастала прерывают победную серию команды Шандрука
"Левый Берег" переиграл "Верес" в поединке 20-го тура чемпионата Украины. Три очка в копилку столичного клуба принесли автогол Семена Вовченко и красивый забитый мяч Дмитрия Шастала после удара с центра поля. Стоит отметить, что это четвертая победа "Левого Берега" в последних пяти встречах в рамках УПЛ.
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УПЛ. Заря – Оболонь 2:1. Добыли свое, но не без труда
Дубль Мичина приносит луганчанам победу. "Пивовары" отличились в середине второго тайма, ответив на два гола "Зари", однако на большее гостей не хватило. "Заря" – 6-я (28 очков). "Оболонь" – 13-я (18 баллов).
Президент Колоса уволил Поздеева, тренерский штаб и топ-менеджеров клуба
После поражения от "Александрии" (0:1) в 20-м туре УПЛ президент "Колоса" Андрей Засуха уволил весь тренерский и административный штаб, а также весь топ-менеджмент клуба, сообщает ТаТоТаке. Таким образом, сейчас в ковалевском клубе остались только футболисты. Официальной информации по этому поводу пока нет. Позже вечером сам Поздеев подтвердил свою отставку с поста главного тренера "Колоса".
Серия А. Малиновский вернулся на поле, его команда сыграла вничью
Руслан вышел на 75-й минуте матча с "Кальяри". 21 сентября 2024-го он получил страшную травму голеностопа, но все позади – украинец снова может играть в футбол. Наш соотечественник отдал 50% точных передач, преуспел в одной обводке, выиграл одно воздушное единоборство и сделал 6 касаний к мячу.
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