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Трамп: Путин не хотел начинать войну в Украине и хочет ее завершить

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Трамп снова завел свою старую пластинку

Трамп: Путин не хотел начинать войну в Украине и хочет ее завершить

Getty Images / Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Президент США Дональд Трамп считает, что российский диктатор Владимир Путин стремится завершить войну в Украине, и он "не хотел" начинать ее.

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Об этом он заявил во время своей пресс-конференции, информирует Цензор.НЕТ.

По словам Трампа, с точки зрения "достижения окончательного урегулирования", "возможно, будет легче иметь дело с Россией, что странно, потому что у них есть все козыри".

"Я имею в виду, что они бомбардируют и бомбардируют прямо сейчас. И я сделал заявление, очень сильное заявление... Мы пытаемся им помочь, а Украина должна взяться за дело и выполнить работу", - сказал он.

Трамп заявил, что без него война в Украине не имела бы шансов на завершение: "Мы должны это остановить. Они еженедельно в среднем теряют 2000 бойцов".

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В то же время он добавил, что Путин не хотел начинать войну против Украины.

"Я считаю, что они (в Европе. - Ред.) не знают, как завершить войну. Я думаю, я знаю, как завершить войну. У меня всегда были хорошие отношения с Путиным. Он хочет завершить войну. Он не хотел ее начинать", - отметил президент США.

Трамп хочет завершить войну прежде чем предоставлять гарантии безопасности Украине.

"Прежде чем я вообще начну думать об этом, я хочу урегулировать войну, завершить ее. Что касается вопроса о гарантиях безопасности позже, то это самая легкая часть. Самое трудное - это урегулировать этот вопрос", - сказал Трамп.

По его словам, он поставил на паузу военную помощь Украине, чтобы "остановить смерти".

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Владимир Путин Дональд Трамп война с россией
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Комментарии
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Василь з конопель (Амстердам )
07.03.2025 в 21:33
Можливо найдеться інший з тих , що перший вухо поцарапав , другий буде в точку. трумпа. За пів року американці винесуть губатого за + 20 - 25% подорожчання товарів і послуг. Все на паузі перед великим кіпешом.
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Комментарии 6
Василь з конопель (Амстердам )
07.03.2025 в 21:33
Можливо найдеться інший з тих , що перший вухо поцарапав , другий буде в точку. трумпа. За пів року американці винесуть губатого за + 20 - 25% подорожчання товарів і послуг. Все на паузі перед великим кіпешом.
Ответить
0
1
Будєм разбіратся (Київ)
07.03.2025 в 21:29
Тупий конспіролог з владою - це катастрофа
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0
1
ZXCVBNM (Місто на Дніпрі)
07.03.2025 в 21:26
Виблядок
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0
1
Poligraf P ( Івано-Франківськ)
07.03.2025 в 21:20
Чергове загострення у старого.
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2
1
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
07.03.2025 в 21:20
Йолоп ексклюзивний....
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2
1
avatar
Просто Квашин (Харків)
07.03.2025 в 21:08
Путін не хотів починати війну в Україні і хоче її завершити і сплюнув сперму путіна !
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