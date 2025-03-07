Трамп: Путин не хотел начинать войну в Украине и хочет ее завершить

Президент США Дональд Трамп считает, что российский диктатор Владимир Путин стремится завершить войну в Украине, и он "не хотел" начинать ее.

Об этом он заявил во время своей пресс-конференции, информирует Цензор.НЕТ.

По словам Трампа, с точки зрения "достижения окончательного урегулирования", "возможно, будет легче иметь дело с Россией, что странно, потому что у них есть все козыри".

"Я имею в виду, что они бомбардируют и бомбардируют прямо сейчас. И я сделал заявление, очень сильное заявление... Мы пытаемся им помочь, а Украина должна взяться за дело и выполнить работу", - сказал он.

Трамп заявил, что без него война в Украине не имела бы шансов на завершение: "Мы должны это остановить. Они еженедельно в среднем теряют 2000 бойцов".

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В то же время он добавил, что Путин не хотел начинать войну против Украины.

"Я считаю, что они (в Европе. - Ред.) не знают, как завершить войну. Я думаю, я знаю, как завершить войну. У меня всегда были хорошие отношения с Путиным. Он хочет завершить войну. Он не хотел ее начинать", - отметил президент США.

Трамп хочет завершить войну прежде чем предоставлять гарантии безопасности Украине.

"Прежде чем я вообще начну думать об этом, я хочу урегулировать войну, завершить ее. Что касается вопроса о гарантиях безопасности позже, то это самая легкая часть. Самое трудное - это урегулировать этот вопрос", - сказал Трамп.

По его словам, он поставил на паузу военную помощь Украине, чтобы "остановить смерти".