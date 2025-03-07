Трамп: Путин хочет мира. С Украиной труднее договориться о прекращении войны, чем с РФ

Президент США Дональд Трамп заявил, что верит российскому диктатору Владимиру Путину в том, что тот хочет достичь мира. Трамп утверждает, что ему "все сложнее иметь дело с Украиной" относительно мирных договоренностей.

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Об этом он заявил во время своего выступления в Овальном кабинете, информирует Цензор.НЕТ.

"Я верю ему (Путину. - hед.). Я думаю, что у нас все очень хорошо с Россией. Но сейчас они бомбардируют Украину, и мне, честно говоря, все сложнее иметь дело с Украиной. И у них нет козырей", - сказал он.

"Я должен знать, хочет ли Украина урегулировать войну. Если они не хотят урегулирования, мы уходим оттуда", - подчеркнул президент США.

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Комментируя последние события в Европе, он сказал, что эта война может привести к Третьей мировой войне.

Он также затронул тему прекращения военной помощи для Украины, заявив, что он "делает то, что делал бы любой на моем месте", поскольку США уже якобы потратили 350 млрд долларов на помощь.

Он подтвердил, что Путин пользуется тем, что США ограничили доступ Украины к разведданным и военной помощи.

"Любой на его месте делал бы то же самое", - уточнил американский лидер.

"Мы очень упорно работаем над этим (урегулированием войны). Это все, о чем я сейчас думаю. Мы теряем 2000 молодых людей каждую неделю. В случае с одной страной больше старых людей, ведь молодые люди погибли", - добавил Трамп.