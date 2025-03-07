Больше 1,5 млн гривен. Бурбас назвал сумму, которую генсек УАФ Грищенко получил за декабрь

Украинский комментатор Игорь Бурбас рассказал о выплатах от УАФ генеральному секретарю Ассоциацию Игорю Грищенко за декабрь 2024 года.

"За информацией моих достоверных источников 1 миллион, 530 тысяч 266 гривен было насчитано за декабрь генсеку УАФ Грищенко Игорю Валерьевичу.

Это достоверные данные, я до гривни, до копейки говорю. Есть ведомости, я просто не хочу их выводить на экран, потому что тут есть паспортные данные, конфиденциальные данные.

Я готов защищать эти данные. Они любят ходит в суд – пусть подают в суд, я готов…

Я не знаю, что в эту сумму входит. Зарплата, премиальные, бонусы?

И это столько платят генсеку УАФ. А сколько получает тогда президент? В два раза больше? Данные всех есть, и в следующих программах будем дальше их раскрывать.

Я спросил по регионам. Сколько там областные главы ассоциаций получают. Там суммы 15-20 тысяч в месяц", - сказал Бурбас.