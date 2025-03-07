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Трамп хочет пересмотреть границы США с Канадой, - New York Times

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Отношения США и Канады серьезно осложнились

Трамп хочет пересмотреть границы США с Канадой, - New York Times

Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Президент США Дональд Трамп хочет пересмотреть столетнее соглашение о демаркации американо-канадской границы. Об этом пишет The New York Times.

После того, как Трамп ввел 25% пошлины на товары из Канады, премьер-министр Джастин Трюдо сделал необычно жесткое для себя заявление. В частности он опроверг утверждение президента США о том, что тарифы на канадский импорт связаны с защитой США от контрабанды наркотика фентанил.

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"Оправдание ... абсолютно фальшивое, абсолютно необоснованное, абсолютно лживое. Он хочет увидеть полный коллапс канадской экономики, потому что это облегчит аннексию", - сказал Трюдо.

В NYT считают это признаком того, что Трюдо больше не считает просто неудачными шутками заявления Трампа о "губернаторе Канады" и "51-м штате". Источники журналистов рассказали, что именно побудило канадского премьера серьезно воспринять слова президента США.

В течение февраля лидеры двух государств провели несколько телефонных разговоров, обсуждая проблемы двусторонней торговли. Конкретные детали этих бесед оставались закрытыми для общественности, однако собеседники NYT, знакомые с этими переговорами, говорят, что речь шла не только о вопросах пошлин.

Во время этих звонков Трамп изложил длинный список претензий к экономической политике Канады, но также затронул и значительно более фундаментальную тему. По словам источников, он сказал Трюдо, что не верит в действительность договора 1908 года о демаркации границы между двумя странами и что хочет пересмотреть границу.

Трамп также потребовал пересмотра правил совместного использования приграничных озер и рек между двумя нациями, что регулируется рядом двусторонних договоров.

"Канадские официальные лица восприняли комментарии господина Трампа серьезно, не в последнюю очередь потому, что он уже публично заявил, что хочет поставить Канаду на колени. (...) Канадские чиновники не считают угрозы администрации Трампа пустыми; они видят новую норму, когда речь идет о Соединенных Штатах", - пишет NYT.

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Комментарии
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oda1979 (Запорожье)
08.03.2025 в 00:34
Шарлотка, блесни тупостью
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Комментарии 3
oda1979 (Запорожье)
08.03.2025 в 00:34
Шарлотка, блесни тупостью
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0
1
fanatSD (донецк)
07.03.2025 в 23:57
чего ещё ожидать от этого поношенного долб.....ба?уверен до конца своего президентского срока этот ......не доживёт.
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1
1
avatar
Просто Квашин (Харків)
08.03.2025 в 00:05
100%
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