Трамп хочет пересмотреть границы США с Канадой, - New York Times

Президент США Дональд Трамп хочет пересмотреть столетнее соглашение о демаркации американо-канадской границы. Об этом пишет The New York Times.

После того, как Трамп ввел 25% пошлины на товары из Канады, премьер-министр Джастин Трюдо сделал необычно жесткое для себя заявление. В частности он опроверг утверждение президента США о том, что тарифы на канадский импорт связаны с защитой США от контрабанды наркотика фентанил.

"Оправдание ... абсолютно фальшивое, абсолютно необоснованное, абсолютно лживое. Он хочет увидеть полный коллапс канадской экономики, потому что это облегчит аннексию", - сказал Трюдо.

В NYT считают это признаком того, что Трюдо больше не считает просто неудачными шутками заявления Трампа о "губернаторе Канады" и "51-м штате". Источники журналистов рассказали, что именно побудило канадского премьера серьезно воспринять слова президента США.

В течение февраля лидеры двух государств провели несколько телефонных разговоров, обсуждая проблемы двусторонней торговли. Конкретные детали этих бесед оставались закрытыми для общественности, однако собеседники NYT, знакомые с этими переговорами, говорят, что речь шла не только о вопросах пошлин.

Во время этих звонков Трамп изложил длинный список претензий к экономической политике Канады, но также затронул и значительно более фундаментальную тему. По словам источников, он сказал Трюдо, что не верит в действительность договора 1908 года о демаркации границы между двумя странами и что хочет пересмотреть границу.

Трамп также потребовал пересмотра правил совместного использования приграничных озер и рек между двумя нациями, что регулируется рядом двусторонних договоров.

"Канадские официальные лица восприняли комментарии господина Трампа серьезно, не в последнюю очередь потому, что он уже публично заявил, что хочет поставить Канаду на колени. (...) Канадские чиновники не считают угрозы администрации Трампа пустыми; они видят новую норму, когда речь идет о Соединенных Штатах", - пишет NYT.