Силы обороны ликвидировали и ранили еще 1000 оккупантов. Генштаб ВСУ подытожил потери армии РФ
Среди техники основной акцент – на БПЛА
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Автор невідомий
Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подытожил потери россиян за минувшие сутки войны.
Силы обороны ликвидировали и ранили еще 1000 оккупантов. Кроме этого, уничтожили 308 единиц техники захватчиков.
В целом потери армии РФ с 24 февраля 2022 г. выглядят следующим образом:
- личного состава – около 883950 (+1000) человек,
- танков ‒ 10268 (+4) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 21346 (+12) ед,
- артиллерийских систем – 24148 (+24) ед,
- РСЗО – 1307 (+1) ед,
- средств ПВО ‒ 1099 (+3) ед,
- самолетов – 370 (+0) ед,
- вертолетов – 331 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 28172 (+148),
- крылатых ракет ‒ 3120 (+35),
- кораблей/катеров ‒ 28 (+0) ед,
- подводных лодок – 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 39791 (+113) ед,
- специальной техники – 3772 (+3).
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Источник:Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Максим Кучер
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