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Силы обороны ликвидировали и ранили еще 1000 оккупантов. Генштаб ВСУ подытожил потери армии РФ

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Среди техники основной акцент – на БПЛА

Силы обороны ликвидировали и ранили еще 1000 оккупантов. Генштаб ВСУ подытожил потери армии РФ

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Автор невідомий

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Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подытожил потери россиян за минувшие сутки войны.

Силы обороны ликвидировали и ранили еще 1000 оккупантов. Кроме этого, уничтожили 308 единиц техники захватчиков.

В целом потери армии РФ с 24 февраля 2022 г. выглядят следующим образом:

  • личного состава – около 883950 (+1000) человек,
  • танков ‒ 10268 (+4) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 21346 (+12) ед,
  • артиллерийских систем – 24148 (+24) ед,
  • РСЗО – 1307 (+1) ед,
  • средств ПВО ‒ 1099 (+3) ед,
  • самолетов – 370 (+0) ед,
  • вертолетов – 331 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 28172 (+148),
  • крылатых ракет ‒ 3120 (+35),
  • кораблей/катеров ‒ 28 (+0) ед,
  • подводных лодок – 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 39791 (+113) ед,
  • специальной техники – 3772 (+3).
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Источник:
Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Максим Кучер
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