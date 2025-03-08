Россияне ночью атаковали Украину ракетами и 145 БПЛА. Со скольки справилась ПВО?
Пять регионов пострадали от нападения
Генштаб
В ночь с 7 на 8 марта россияне снова атаковали Украину с воздуха. Для этого они использовали две баллистические ракеты Искандер-М/KN-23, одну крылатую ракету Искандер-К, а также 145 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотники-имитаторы разных типов.
Ракеты были запущены из Ростовской области, а дроны – с направлений: Миллерово, Курск, Шаталово, Брянск, Приморско-Ахтарск (РФ), Чауда (Крым).
“Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.
По состоянию на 09.00 подтверждено сбивание крылатой ракеты Искандер-К и 79 ударных БПЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Черкасской, Киевской, Кировоградской, Днепропетровской, Запорожской, Донецкой, Николаевской и Одесской областях.
54 вражеских беспилотника-имитатора — локационно потеряны (без негативных последствий)”, – говорится в отчете ПС ВСУ.
Пока известно, что Донетчина, Полтавщина, Харьковщина, Сумщина и Одесщина пострадали в результате вражеской атаки.
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