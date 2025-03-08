Клипаченко: У нас существует стереотип, что футбол – не женский вид спорта

Глава Комитета женского и девичьего футбола УАФ Анастасия Клипаченко рассказала о том, как выбрала футбол.

“ – Анастасия, расскажите, как футбол вообще появился в вашей жизни?

– Я из Гребенки, маленького городка Полтавской области. Там у нас появилась секция футбола. Я в третьем классе, когда мне было всего восемь лет, пошла на футбол. Параллельно занималась легкой атлетикой, гандболом, но мое сердце осталось с футболом. И любовь к нему я пронесла через свои 32 года жизни.

Затем поступила в университет, училась и играла за университетскую футбольную команду. За свою карьеру и в сборную Украины меня вызывали, были профессиональные клубы, выступала за границей. Сейчас уже немного угасает жажда игры, но все еще играю в свое удовольствие.

– Вы в восемь лет выбрали футбол. Вам приходилось объяснять окружающим, почему девочка сделала такой выбор?

– Конечно. У нас есть стереотип, что футбол – не женский вид спорта. Он всегда преследовал меня, постоянно были вопросы, почему футбол. Но в моем случае это была такая любовь, страсть… Только однажды в жизни усомнилась, когда у меня был выбор: закончить карьеру или идти работать. Окончила где-то на полгода с футболом, а потом поняла, что все-таки нет.

Это моя любовь к жизни. В футболе чувствую себя живой, такой настоящей. Речь идет не только о самой игре, но и об эмоциях, которые сопровождают тебя каждый день из-за того, чем ты живешь. Конечно, было много вопросов. Говорили: "Объясни, ну почему футбол, ну как так?" Но этот спорт так закручивал тебя: поездки за границу, потом вызовы в сборную. Каждый этап жизни был так переходной – и футбол еще больше затягивал в свои обоймы.

– Было ли у вас ощущение, что девушка должна больше доказывать свою значимость в этой сфере? Мол, ты девочка, значит, и работать должна больше, чтобы доказать, на что способна.

– Да, 100%. Опять же из-за стереотипа, что это мужской вид спорта. Действительно постоянно хотелось доказывать. Знаете, у самой был такой спортивный интерес, чтобы доказать: "Я достойна здесь быть, это мое место, мы должны быть равны". Даже сейчас есть вопрос гендерного равенства, что мы, женщины, так же достойны внимания в футболе, как и мужчины. Есть вопросы финансирования, потому что существует большая пропасть между мужским и женским футболом”, – сказала Клипаченко.