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Запрет США передавать разведданные Украины сразу привел к большим потерям ВСУ – СМИ

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Речь не только о территориях, но и о солдатах

Запрет США передавать разведданные Украины сразу привел к большим потерям ВСУ – СМИ

Генштаб ЗСУ

Новина українською

Урезание от США большого количества разведданных в Украине привело к продвижению россиян вдоль критической части фронта. Об этом сообщает Time со ссылкой на пятерых высокопоставленных западных и украинских чиновников и военных офицеров.

"Из-за этой паузы есть сотни погибших украинцев", - сказал один из офицеров в интервью TIME в пятницу в Киеве, попросив не называть его имени.

Также большой проблемой стало сокращение использования лучших систем вооружения, что повлияло на моральное состояние украинцев.

"Это действительно предпочитает врага на передовой", - добавил офицер.

Издание пишет, что это очень повлияло на украинцев в Курской области, где Вооруженные силы пытаются удержать полосу территории, которую они захватили во время наступления прошлого августа.

"Президент Зеленский рассматривает этот регион как критический источник рычагов в любых будущих мирных переговорах с россиянами. Его цель - обменять части территории Курска на украинские земли, оккупированные Россией", - говорится в материале.

Эту информацию подтвердил один источник в украинском правительстве. Операции в Курской области действительно больше всего пострадали от потери доступа к разведданным США. Украинцы потеряли способность обнаруживать приближение российских бомбардировщиков и других самолетов, когда те взлетают в России. Как следствие, у Украины меньше времени, чтобы предупредить гражданских и военных о риске приближения авиаудара или ракеты.

Потеря разведданных США также ухудшила способность украинских сил наносить удары на большие и средние расстояния по российским целям. Эти возможности теперь парализованы без доступа к информации из американских спутников.

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Источник:
УП
Опубликовал: Максим Кучер
Комментарии
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Matachorros (Chicago)
08.03.2025 в 16:12
Трамп перекрыл всё что мог.
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Комментарии 1
Matachorros (Chicago)
08.03.2025 в 16:12
Трамп перекрыл всё что мог.
Ответить
0
0

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