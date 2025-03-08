Урезание от США большого количества разведданных в Украине привело к продвижению россиян вдоль критической части фронта. Об этом сообщает Time со ссылкой на пятерых высокопоставленных западных и украинских чиновников и военных офицеров.

"Из-за этой паузы есть сотни погибших украинцев", - сказал один из офицеров в интервью TIME в пятницу в Киеве, попросив не называть его имени.

Также большой проблемой стало сокращение использования лучших систем вооружения, что повлияло на моральное состояние украинцев.

"Это действительно предпочитает врага на передовой", - добавил офицер.

Издание пишет, что это очень повлияло на украинцев в Курской области, где Вооруженные силы пытаются удержать полосу территории, которую они захватили во время наступления прошлого августа.

"Президент Зеленский рассматривает этот регион как критический источник рычагов в любых будущих мирных переговорах с россиянами. Его цель - обменять части территории Курска на украинские земли, оккупированные Россией", - говорится в материале.

Эту информацию подтвердил один источник в украинском правительстве. Операции в Курской области действительно больше всего пострадали от потери доступа к разведданным США. Украинцы потеряли способность обнаруживать приближение российских бомбардировщиков и других самолетов, когда те взлетают в России. Как следствие, у Украины меньше времени, чтобы предупредить гражданских и военных о риске приближения авиаудара или ракеты.

Потеря разведданных США также ухудшила способность украинских сил наносить удары на большие и средние расстояния по российским целям. Эти возможности теперь парализованы без доступа к информации из американских спутников.