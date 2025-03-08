  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. "Очень качественный игрок". Ротань назвал футболиста, которого вернул бы в сборную Украины
В тренде

"Очень качественный игрок". Ротань назвал футболиста, которого вернул бы в сборную Украины

Общие новости

Не сомневается

"Очень качественный игрок". Ротань назвал футболиста, которого вернул бы в сборную Украины

Новина українською

Главный тренер "Александрии" Руслан Ротань оценил своего звездного полузащитника Владимира Шепелева. Наставник считает, что футболист должен вернуться в сборную Украины.

"Владимир - очень качественный игрок. Я уверен, что это игрок сборной Украины. Имеет большой потенциал, я рад за него. Я убежден, что он очень скоро вернется в национальную сборную", - сказал Ротань.

Шепелев принес победу "Александрии" в матче с "Колосом" (1:0), забив единственный гол. За сборную Украины имеет в активе 6 проведенных поединков.

По теме
yellow-arrow
Бразильцы столкнулись с украинской погодой. Известно состояние дел в лазарете Левого Берега
yellow-arrow
Все из-за агентов? Поздеев прокомментировал конфликт с Харатиным
yellow-arrow
Запрет США передавать разведданные Украины сразу привел к большим потерям ВСУ – СМИ
Руслан Ротань Украина ФК Александрия Владимир Шепелев
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
жажа_the_best (Харьков)
08.03.2025 в 17:31
Ротань, помассажируй свои шейные позвонки. Перестанешь сразу чушь говорить!
Ответить
1
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
avatar
жажа_the_best (Харьков)
08.03.2025 в 17:31
Ротань, помассажируй свои шейные позвонки. Перестанешь сразу чушь говорить!
Ответить
1
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости