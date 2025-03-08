"Очень качественный игрок". Ротань назвал футболиста, которого вернул бы в сборную Украины

Главный тренер "Александрии" Руслан Ротань оценил своего звездного полузащитника Владимира Шепелева. Наставник считает, что футболист должен вернуться в сборную Украины.

"Владимир - очень качественный игрок. Я уверен, что это игрок сборной Украины. Имеет большой потенциал, я рад за него. Я убежден, что он очень скоро вернется в национальную сборную", - сказал Ротань.

Шепелев принес победу "Александрии" в матче с "Колосом" (1:0), забив единственный гол. За сборную Украины имеет в активе 6 проведенных поединков.