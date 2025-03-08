Все из-за агентов? Поздеев прокомментировал конфликт с Харатиным
В случае чего, руку пожмет
Фото: ФК Колос
Бывший главный тренер "Колоса" Александр Поздеев прокомментировал свои отношения с бывшим полузащитником команды Игорем Харатиным.
- Какие у вас были отношения между игроками? В начале сезона в прессе была информация, что Харатин устроил против вас бунт.
- После этой турбулентности все пошло нормально. У нас были нормальные отношения с футболистами.
- Так а что тогда произошло у вас с Харатиным, действительно бунт поднимал?
- Я не знаю, может, агенты что-то... "Колос" - это "лакомое место" для агентов. Все хотят сюда попасть и быть здесь при делах. Когда результаты не такие, какие бы хотелось, то агенты начинают расшатывать лодку, кого-то предлагать. Это нормальный процесс в футбольных кругах. А тренер - это такая профессия, что если у тебя что-то идет не так, то найдется много людей, которые знают, как надо сделать лучше.
- Вам навязывали футболистов, которых надо ставить?
- Кого брать и кого ставить - в этом плане ничего такого не было.
- Я просто хочу понять причину конфликта с Харатиным.
- Спросите лучше у него. У Харатина были какие-то свои мысли. Эта история уже давно умерла. Были маленькие недоразумения, которые уже неактуальны.
- Что вы ему говорили, когда он забил за "Верес" "Колосу"? Показалось, что на поле между вами возник конфликт.
- Ничего такого не было, никто никого не провоцировал и не оскорблял, мы просто пообщались.
- Вы пожмете руку Харатину при встрече?
- Я нормально отношусь ко всем людям. Конечно, пожму руку. У меня нет никаких проблем.
Популярное сейчас
- "Уже есть договоренность": президент ЮКСА рассказал о легендарном футболисте, который планирует приехать в Украину
- Игрокам датских клубов предложили приехать на тренировку в любимой форме. Один из спортсменов приехал в футболке сборной Украины
- Заявка сборной на Бельгию, увольнение Поздеева, возвращение Малиновского. Главные новости за 7 марта
- "Задача - заставить Россию остановить войну". Зеленский отреагировал на комбинированный удар по Украине
- Роналду усиливает охрану: его семье угрожает опасность
- Новая ведущая клубного ТВ Реала привлекла внимание фанатов своей внешностью. ФОТО