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На войне погиб бывший украинский футболист

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На войне погиб бывший украинский футболист

Фото: Дмитро Москаленко

Новина українською

Во время выполнения боевого задания в Харьковской области, в возрасте 49 лет, погиб бывший украинский футболист Алексей Шубин. Трагедия произошла из-за попадания FPV-дрона.

Мужчина был главным сержантом разведки национальной гвардии Украины, награжден крестом главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Имеет награду за оборону Харьковской области.

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Шубин выступал за многие украинские команды. Больше всего матчей сыграл за "Торпедо", "Черкассы" и "Нефтяник". В сезоне 2004/05 стал серебряным призером Второй лиги Украины в составе "Десны".

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Источник:
Дмитро Москаленко
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
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vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
08.03.2025 в 19:05
Господи , дай його душі спокою . Вічна пам'ять ...
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Комментарии 1
avatar
vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
08.03.2025 в 19:05
Господи , дай його душі спокою . Вічна пам'ять ...
Ответить
0
0

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