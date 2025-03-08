На войне погиб бывший украинский футболист
Еще одна потеря
Фото: Дмитро Москаленко
Во время выполнения боевого задания в Харьковской области, в возрасте 49 лет, погиб бывший украинский футболист Алексей Шубин. Трагедия произошла из-за попадания FPV-дрона.
Мужчина был главным сержантом разведки национальной гвардии Украины, награжден крестом главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Имеет награду за оборону Харьковской области.
Шубин выступал за многие украинские команды. Больше всего матчей сыграл за "Торпедо", "Черкассы" и "Нефтяник". В сезоне 2004/05 стал серебряным призером Второй лиги Украины в составе "Десны".
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Источник:Дмитро Москаленко
Опубликовал: Виктор Иванчук
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vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
08.03.2025 в 19:05
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