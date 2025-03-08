Заховайло: У нас в Украине футболом начали руководить бывшие журналисты

Футбольный агент и эксперт Вячеслав Заховайло оценил последние трансферные движения клубов УПЛ, больше всего - "Динамо" и "Шахтера".

- Этой зимой из "Динамо" ушли Владимир Шепелев и Александр Андриевский. Их уход был ожидаемым и закономерным или ложным?

– Эти футболисты не входили в планы "Динамо" по той причине, что не вписывались в игровую концепцию команды. У каждого игрока были свои недостатки, которые не устраивали главного тренера. По-видимому, президент киевского клуба решил, что упомянутые исполнители не для больших задач. Однако это совсем не означает, что они плохие футболисты. Как видим, Шепелев и Андриевский вписались в игру "Александрии" и "Полесье" соответственно. Эти команды хоть и ниже по своему уровню, однако стартовые туры весенней части сезона показали, что оба исполнителя уже приносят пользу. Повторюсь: это довольно хорошие игроки. Но не для "Динамо".

– Какие позиции, на ваш взгляд, нуждаются в усилении в столичном клубе?

– Глядя на то, для какого именно "Динамо" оно нужно. Одно дело – для внутреннего "потребления" в чемпионате Украины, совсем другое – для выступлений на евроарене. Учитывая, что в последние годы наш чемпионат изрядно "подсел", усиление, конечно же, требуется, но не слишком масштабное. Ведь те игроки, которые на сегодняшний день в динамовском клубе, выглядят довольно неплохо. А вот для еврокубков – для Лиги конференций, Лиги Европы, не говоря уже о Лиге чемпионов, усиление необходимо практически на все позиции. И говорю я это без всякого сарказма, не утрируя. Это действительно так. Связано это с тем, что у "Динамо" сейчас достаточно возрастных игроков - и если не сегодня, то завтра они "заржавеют". А некоторые уже "заржавели". Потому нужна конкуренция. Если же рассчитывать только на молодежь из числа питомцев "Динамо", то это утопия. На евроарене она будет немного хуже игроков того состава, который мы видели прошлой осенью и нынешней зимой.

- Как вы думаете, каков сейчас бюджет "Динамо"?

– Мне трудно сказать. В связи с тем, что в клубе отсутствует трансферная политика, мне кажется, что бюджет минимален. Очень много стоит удержание инфраструктуры, а по зарплате главной команды, то это максимальный минимум, который был у "Динамо".

– Сколько средств "Динамо" в состоянии потратить на новичков?

– Это ни для кого не тайна, да и сам президент динамовского клуба об этом говорил. Братья Суркисы не готовы сегодня вкладывать деньги в трансферное усиление. Это и Игорь Суркис говорил, и это хорошо видно. Пока в стране идет война, они совсем не готовы вкладывать в покупку новых игроков деньги.

– Зимой в "Полесье" и "Кривбасс" приехали легионеры. Как вы оцениваете их уровень?

- Что касается новых иностранцев "Полесье", "Кривбасса", "Карпат" и еще нескольких команд, то это игроки среднего уровня. И предложений по таковым в Европе огромное количество. На данный момент ни один уважающий себя игрок, имеющий определенную маркетинговую и спортивную ценность, к сожалению, в Украину не поедет. Приезжать готовы только те, кого можно назвать "ширпотребами улучшенного вида". И это не только мое мнение. Это мнение всех профессионалов, которые наблюдают за чемпионатом Украины.

– Какой вообще сейчас трансферный рынок в Украине?

– Об этом сложно сказать, поскольку я вижу, что у нас в Украине футболом начали руководить бывшие журналисты. Те, которые не имеют никакого футбольного образования, но обладают красивыми словами, а спичи у них просто супер. Если же говорить по сути, то в нашем футболе почти во всех клубах (я не говорю о грандах) менеджмент преимущественно составляют проходимцы.

– "Шахтер" продает лидеров. Неужели в донецком клубе уже смирились, что проиграют "Динамо" первое место?

– В отличие от киевского "Динамо" у "Шахтера" есть трансферная стратегия. В донецком клубе внимательно следят за тем, как их футболисты мотивированы и как они развиваются. Те из них, кто, по мнению специалистов "Шахтера", теряют мотивацию и стоимость, идут "на выход". И это верная логика. Так что могу сказать, что этот клуб ведет трансферную политику сознательно и профессионально. А что касается развития событий в чемпионате Украины, то до его завершения остается десять туров – а это 30 очков. Я думаю, что любая потеря турнирных пунктов только повысит градус борьбы в весенней части сезона. Если, скажем, отрыв "Динамо" от "Шахтера" в ближайшее время сократится и составит, например, 5 очков, то с учетом лобовой дуэли между этими соперниками в конце апреля данный факт вызовет у киевлян не столько суету, сколько сильный мандраж. Это вызвано тем, что вроде бы скамейка запасных у "Динамо" есть, а вот усиливать игру некому. Если говорить о переходе Валерия Лучкевича в динамовский клуб, что стало настоящим сюрпризом, могу поздравить агента Вадима Шаблия. Футболисту в Европе не нужно было никому, однако понадобилось киевскому "Динамо". Я желаю ему только удачи. По-видимому, они знают, что делают.

- Зимой сразу три игрока "Шахтера" - Даниил Сикан, Тарас Степаненко и Александр Зубков переехали в Турцию, где продолжают свою карьеру. Как думаете, почему турки вышли на наш рынок?

– Они традиционно, можно так сказать, пасутся на нашем рынке и подбирают то, что плохо лежит. Преимущественно это бесплатные трансферы или за какие-то минимальные деньги. А то, что "Шахтер" продал двух своих игроков в "Трабзонспоре" за 12 миллионов евро, считаю большим успехом. Да и вообще донецкий "Шахтер" умеет управлять ценами на трансферном рынке и делает это не хаотично. За проданные футболисты этот клуб получил исторический максимум, с чем я его и поздравляю.