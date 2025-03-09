Ничья Эвертона Миколенко, отмененный матч Барсы, волевая победа Руха, победный камбэк Ливерпуля и сенсационное поражение Ман Сити. Главные новости за 8 марта

К сожалению, поединок 27-го тура испанской Примеры между каталонской "Барселоной" и "Осасуной" был отменен и перенесен на неопределенный срок. Причиной этого решения стала смерть члена медицинского персонала "блауграны" Карлеса Минарро Гарсии. Как сообщается, врач "сине-гранатовых" находился в отеле. В этот момент игроки "Осасуны" и вратари, которые проводили разминку, вышли. При этом футболистов "Барселоны" на поле не было.

Теперь к родной УПЛ. 20-й тур чемпионата Украины сезона 2024/25 очным поединком закрывали команды Василия Кобина и Виталия Пономарева. Итогу, три очка львовян принес точный удар их хавбека Остапа Притулы аж на 90+8 минуте встречи. На данный момент, "Рух" делит турнирную таблицу пополам, а "Ингулец" все еще замыкает эту самую таблицу с конца...

Переносимся на "Туманный Альбион". В рамках 28-го тура тамошней АПЛ "мерсисайдцы" принимали "святых". "Саутгемптон", усилиями Смоллбоуна, открыл счет под занавес первого тайма. Однако, во второй половине встречи подопечные Арне Слота собрались и оформили победный камбэк, трижды поразив ворота своих визави. В частности, триумф "красным" принесли точный выстрел уругвайца Нуньеса и дубль египтянина Салаха. "Ливерпуль" продолжает лидировать в турнирной таблице английского первенства, опережая второй в таблице "Арсенал" сразу на 16 зачетных баллов. При этом, у лондонцев еще есть два матча в запасе.

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Продолжаем наш традиционный дайджест актуальными новостями из сильнейшей футбольной лиги "Старого света". В частности, в еще одном матче 28-го тура беззубые "горожане" под руководством Пепа Гвардиолы потеряли возможность вернуться на третье место в турнирной таблице и проиграли крепким "лесникам". В частности, три очка для "Ноттигема" принес гол бывший вингер лондонского "Челси" Гадсон-Одои. Таким образом, "Форест" пока идет третьим, а "Манчестер Сити" все еще замыкает топ-4.

Не обошелся субботний игровой день в АПЛ и без участия украинцев. Виталий Миколенко, традиционно, вышел в стартовом составе "ирисок" на игру против "волков" и отыграл все 90 минут. Команда нашего соотечественника расписала ничью, а сам представитель сборной Украины выиграл почти 90% единоборств и выполнил 74% точных передач. После этого поединка "Эвертон" располагается на 14-й позиции, а "Вулверхэмптон" балансирует на грани зоны вылета.

В свою очередь, клуб другого украинского легионера (Егора Ярмолюка) "Брентфорд" в этом туре английского чемпионата проиграл. При этом, наш хавбек хоть и попал в заявку "пчелок" на эту игру, однако на поле так и не вышел. В итоге, судьбу поединка решил единственный забитый в матче мяч 29-летнего английского страйкера "львов" Вилли Уоткинса. После этого матча "Брентфорд" занимает 12-е место, а "Астон Вилла" под руководством испанского наставника Унаи Эмери - 12-е, соответственно.

И на конец к новостям романтической Франции. В очередном, уже 25-м, туре французской Лиги 1 лидер чемпионата в лице "Пари Сен-Жермен" Луиса Энрике разгромил на выезде середняка "Ренн". Примечательно, что дубль в составе парижан оформил лидер их атакующей линии Усман Дебмеле. Таким образом, 27-летний вингер пересек отметку в 20 голов в национальном чемпионате. "ПСЖ" опережает второй в таблице "Марсель" аж на 15 очков.