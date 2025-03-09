Сборная команда ампфутболистов Ліги Дужих сыграет с иностранным коллективом

"Сине-желтые" проведут международный товарищеский матч – первый в истории проекта УАФ "Ліга Дужих". 22 марта в Генке украинская команда ампфутболистов встретится с ампфутбольной сборной Бельгии – Red Flamingos.

Цель проекта: привлечь к ампфутболу всех желающих, вернуть к игре ребят с ампутированной одной из конечностей или нарушением функции одной из конечностей и создать условия для реабилитации и социальной интеграции через спорт.

В пятницу в Луцке состоялась открытая тренировка. В нем приняли участие игроки команды "Покрова АМП" (Львов), команды-победительницы Зимнего кубка "Ліги Дужих" УАФ и игроки местной команды "Крестоносцы".