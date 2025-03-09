"Это поражение опустило нас на землю": Бражко – о провале в общем этапе ЛЕ

Полузащитник "Динамо" Владимир Бражко поделился своим мнением о неудачном выступлении команды в Лиге Европы.

“Я много размышлял над этим, постоянно анализирую как результаты команды, так и собственную игру. Так и не нашел для себя внятного ответа. В квалификации мы одолели "Партизан", играли с "Рейнджерс" в чрезвычайно сложном матче. Они сейчас в плей-офф Лиги Европы. Против "Зальцбурга" мы провели два равных поединка, но нам не хватило реализации.

Первый матч с "Лацио" был неплохим по содержанию, но счет 0:3 нас просто сломал. Мы начали с уверенностью, но это поражение опустило нас на землю”.