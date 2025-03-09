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"Это поражение опустило нас на землю": Бражко – о провале в общем этапе ЛЕ

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Киевляне не смогли прийти в себя после 1 тура

"Это поражение опустило нас на землю": Бражко – о провале в общем этапе ЛЕ

Фото: ФК Динамо Київ

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Полузащитник "Динамо" Владимир Бражко поделился своим мнением о неудачном выступлении команды в Лиге Европы.

“Я много размышлял над этим, постоянно анализирую как результаты команды, так и собственную игру. Так и не нашел для себя внятного ответа. В квалификации мы одолели "Партизан", играли с "Рейнджерс" в чрезвычайно сложном матче. Они сейчас в плей-офф Лиги Европы. Против "Зальцбурга" мы провели два равных поединка, но нам не хватило реализации.

Первый матч с "Лацио" был неплохим по содержанию, но счет 0:3 нас просто сломал. Мы начали с уверенностью, но это поражение опустило нас на землю”.

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"Дополнительно влияли постоянные переезды. Хотя не хочу это использовать как оправдание, но было тяжело – мы почти не были дома, постоянно в разъездах. Физическая усталость накладывалась на эмоциональное состояние. Когда ты вдали от родных, особенно зная, что в Украине продолжаются обстрелы, мысли невольно отвлекаются. Все это вместе сложилось в сложную картину, которая сказалась на нашей игре”, – сказал Бражко GG.Спорт.

В текущем сезоне Владимир провел на евроарене 11 матчей и совершил 2 результативных действия.

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Источник:
1927.kiev.ua, GG.Спорт
Опубликовал: Александр Симченко
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