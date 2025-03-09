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Силы обороны ликвидировали и ранили 1180 россиян. Генштаб подытожил потери оккупантов

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Более четырехсот единиц техники были уничтожены

Силы обороны ликвидировали и ранили 1180 россиян. Генштаб подытожил потери оккупантов

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подытожил потери россиян за минувшие сутки войны.

Силы обороны ликвидировали и ранили 1180 оккупантов. Кроме этого, они уничтожили 416 единиц техники.

В целом потери россиян с 24 февраля 2022 выглядят следующим образом:

  • личного состава – около 885 130 (+1180) человек,
  • танков ‒ 10274 (+6) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 21360 (+14) ед,
  • артиллерийских систем – 24206 (+58) ед,
  • РСЗО – 1310 (+3) ед,
  • средств ПВО ‒ 1101 (+2) ед,
  • самолетов – 370 (+0) ед,
  • вертолетов – 331 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 28362 (+190),
  • крылатых ракет ‒ 3120 (+0),
  • кораблей/катеров ‒ 28 (+0) ед,
  • подводных лодок – 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 39933 (+142) ед,
  • специальной техники – 3773 (+1).
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Источник:
Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Максим Кучер
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