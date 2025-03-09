Силы обороны ликвидировали и ранили 1180 россиян. Генштаб подытожил потери оккупантов
Более четырехсот единиц техники были уничтожены
Getty Images/Global Images Ukraine
Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подытожил потери россиян за минувшие сутки войны.
Силы обороны ликвидировали и ранили 1180 оккупантов. Кроме этого, они уничтожили 416 единиц техники.
В целом потери россиян с 24 февраля 2022 выглядят следующим образом:
- личного состава – около 885 130 (+1180) человек,
- танков ‒ 10274 (+6) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 21360 (+14) ед,
- артиллерийских систем – 24206 (+58) ед,
- РСЗО – 1310 (+3) ед,
- средств ПВО ‒ 1101 (+2) ед,
- самолетов – 370 (+0) ед,
- вертолетов – 331 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 28362 (+190),
- крылатых ракет ‒ 3120 (+0),
- кораблей/катеров ‒ 28 (+0) ед,
- подводных лодок – 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 39933 (+142) ед,
- специальной техники – 3773 (+1).
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Источник:Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Максим Кучер
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