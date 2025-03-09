Россияне ночью атаковали Киев и окрестности столицы 33 единицами дронов
Часть сбила ПВО, остальные – ликвидированы благодаря РЭБ
фото из свободных источников
В ночь с 8 на 9 марта армия РФ атаковала Киев. Как сообщает КМВА, на подступах к столице было зафиксировано 33 российских БпЛА.
“12 из них уничтожены средствами ПВО, остальные – локационно потеряны или покинули воздушное пространство.
Информация о повреждениях и пострадавших в результате падения обломков – отсутствует”, – говорится в сообщении.
Также в администрации вновь подчеркивают ухудшение состояния воздуха в Киеве. Причинами загрязнения являются пожары в Киевской области и безветренная погода.
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Источник:КМВА
Опубликовал: Максим Кучер
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