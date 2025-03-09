Россияне ночью атаковали Киев и окрестности столицы 33 единицами дронов

В ночь с 8 на 9 марта армия РФ атаковала Киев. Как сообщает КМВА, на подступах к столице было зафиксировано 33 российских БпЛА.

“12 из них уничтожены средствами ПВО, остальные – локационно потеряны или покинули воздушное пространство. Информация о повреждениях и пострадавших в результате падения обломков – отсутствует”, – говорится в сообщении.

Также в администрации вновь подчеркивают ухудшение состояния воздуха в Киеве. Причинами загрязнения являются пожары в Киевской области и безветренная погода.