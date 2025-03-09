Силы ПВО сбили 73 российских БПЛА. Сколько всего армия РФ запустила дронов для атаки по Украине?
Сразу шесть регионов пострадали из-за атаки
Генштаб
В ночь с 8 на 9 марта россияне совершили очередное воздушное нападение на Украину. Для этого они применили 119 ударных БпЛА типа “Shahed” и беспилотники-имитаторы разных типов.
Армия РФ запускала дроны по следующим направлениям: Орел, Миллерово, Курск, Брянск, Приморско-Ахтарск (Россия) и с мыса Чауда, расположенного во временно оккупированном Крыму.
“Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.
По состоянию на 09:00 подтверждено сбитие 73-х ударных БПЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Черкасской, Киевской, Кировоградской, Житомирской, Хмельницкой, Днепропетровской, Запорожской и Николаевской областях.
37 вражеских беспилотников-имитаторов – локационно потеряны (без негативных последствий)”, – говорится в отчете ПС ВСУ.
В отчете также сообщается, что Донецкая, Харьковская, Полтавская, Черкасская, Сумская и Запорожье пострадали в результате этой атаки.
Популярное сейчас
- Ничья Эвертона Миколенко, отмененный матч Барсы, волевая победа Руха, победный камбэк Ливерпуля и сенсационное поражение Ман Сити. Главные новости за 8 марта
- Миколенко выиграл почти 90% единоборств. Оценки украинца за матч против Вулверхэмптона
- Игроку сборной Бразилии грозит пожизненная дисквалификация
- Заявка сборной на Бельгию, увольнение Поздеева, возвращение Малиновского. Главные новости за 7 марта
- Семейный фан-клуб: дочери Зинченко поддержали его в матче против ПСВ
- Новая ведущая клубного ТВ Реала привлекла внимание фанатов своей внешностью. ФОТО