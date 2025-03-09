Силы ПВО сбили 73 российских БПЛА. Сколько всего армия РФ запустила дронов для атаки по Украине?

В ночь с 8 на 9 марта россияне совершили очередное воздушное нападение на Украину. Для этого они применили 119 ударных БпЛА типа “Shahed” и беспилотники-имитаторы разных типов.

Армия РФ запускала дроны по следующим направлениям: Орел, Миллерово, Курск, Брянск, Приморско-Ахтарск (Россия) и с мыса Чауда, расположенного во временно оккупированном Крыму.

Читайте также Россияне ночью атаковали Киев и окрестности столицы 33 единицами дронов

“Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины. По состоянию на 09:00 подтверждено сбитие 73-х ударных БПЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Черкасской, Киевской, Кировоградской, Житомирской, Хмельницкой, Днепропетровской, Запорожской и Николаевской областях. 37 вражеских беспилотников-имитаторов – локационно потеряны (без негативных последствий)”, – говорится в отчете ПС ВСУ.

В отчете также сообщается, что Донецкая, Харьковская, Полтавская, Черкасская, Сумская и Запорожье пострадали в результате этой атаки.