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Силы ПВО сбили 73 российских БПЛА. Сколько всего армия РФ запустила дронов для атаки по Украине?

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Сразу шесть регионов пострадали из-за атаки

Силы ПВО сбили 73 российских БПЛА. Сколько всего армия РФ запустила дронов для атаки по Украине?

Генштаб

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В ночь с 8 на 9 марта россияне совершили очередное воздушное нападение на Украину. Для этого они применили 119 ударных БпЛА типа “Shahed” и беспилотники-имитаторы разных типов.

Армия РФ запускала дроны по следующим направлениям: Орел, Миллерово, Курск, Брянск, Приморско-Ахтарск (Россия) и с мыса Чауда, расположенного во временно оккупированном Крыму.

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“Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 09:00 подтверждено сбитие 73-х ударных БПЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Черкасской, Киевской, Кировоградской, Житомирской, Хмельницкой, Днепропетровской, Запорожской и Николаевской областях.

37 вражеских беспилотников-имитаторов – локационно потеряны (без негативных последствий)”, – говорится в отчете ПС ВСУ.

В отчете также сообщается, что Донецкая, Харьковская, Полтавская, Черкасская, Сумская и Запорожье пострадали в результате этой атаки.

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Источник:
ПС ЗСУ
Опубликовал: Максим Кучер
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