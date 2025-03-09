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Илон Маск: Моя система Starlink является основой украинской армии. Вся линия фронта развалится, если я ее выключу

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Перешел к прямым угрозам

Илон Маск: Моя система Starlink является основой украинской армии. Вся линия фронта развалится, если я ее выключу

фото из свободных источников

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Американский миллиардер Илон Маск заявил, что фронт российско-украинской войны посыпится, если система спутникового интернета Starlink будет выключена.

"Я буквально бросил вызов Путину на физическое сражение один на один из-за Украины, и моя система Starlink является основой украинской армии. Их вся линия фронта развалится, если я ее выключу.

От чего меня тошнит — это годы резни в тупике, в которой Украина неизбежно проиграет.

Каждый, кто действительно заботится, действительно думает и понимает, хочет, чтобы эта мясорубка остановилась", – сказал Маск.

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Опубликовал: Максим Кучер
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