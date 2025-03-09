Илон Маск: Моя система Starlink является основой украинской армии. Вся линия фронта развалится, если я ее выключу
Перешел к прямым угрозам
фото из свободных источников
Американский миллиардер Илон Маск заявил, что фронт российско-украинской войны посыпится, если система спутникового интернета Starlink будет выключена.
"Я буквально бросил вызов Путину на физическое сражение один на один из-за Украины, и моя система Starlink является основой украинской армии. Их вся линия фронта развалится, если я ее выключу.
От чего меня тошнит — это годы резни в тупике, в которой Украина неизбежно проиграет.
Каждый, кто действительно заботится, действительно думает и понимает, хочет, чтобы эта мясорубка остановилась", – сказал Маск.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:X
Опубликовал: Максим Кучер
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Ничья Эвертона Миколенко, отмененный матч Барсы, волевая победа Руха, победный камбэк Ливерпуля и сенсационное поражение Ман Сити. Главные новости за 8 марта
- Миколенко выиграл почти 90% единоборств. Оценки украинца за матч против Вулверхэмптона
- Игроку сборной Бразилии грозит пожизненная дисквалификация
- Заявка сборной на Бельгию, увольнение Поздеева, возвращение Малиновского. Главные новости за 7 марта
- Boy or Girl? Хавбек сборной Украины узнал пол будущего ребенка
- Грилиш весело отпраздновал победу над Плимутом: звезду Ман Сити заметили нетрезвым возле паба
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000
2На сайт
5 000
3На сайт
150 000
4На сайт
35 000