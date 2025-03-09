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"Говорит, что мы, вратари, тупые". Голкипер Шевченко рассказал, как Григорчук заставлял его играть левым защитником

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Интересно, будет ли ответ от тренера

"Говорит, что мы, вратари, тупые". Голкипер Шевченко рассказал, как Григорчук заставлял его играть левым защитником

Фото: ФК Черноморец

Новина українською

Украинский голкипер "Окжетпеса" Алексей Шевченко поделился историей о работе с тренером Романом Григорчуком. Будучи в "Черноморце", коуч ставил вратаря на позицию в поле.

- Некоторые игроки у него были под протекторатом?

- Конечно! Он ищет виновных постоянно, на кого перебросить ответственность за плохой результат. Приведу пример, какой он человек. После того, как я играл левого защитника, говорил мне, что я наберу физику и постоянно буду играть на той позиции, мол, вхожу в пятерку его лучших игроков. Я этого не понял. Представьте, пришел из "Шахтера", который мне предлагал трехлетний контракт, в "Черноморец", чтобы играть в футбол, а он ставит меня левым защитником, хотя я вратарь и вообще правша!

- Что это за история, что вы играли левого защитника?

- Это была товарищеская игра. Что-то его переключило и предложил мне там сыграть, потому что не хватало человека слева в защите. Я один раз сыграл, потом он снова меня поставил на следующую игру и я даже гол забил. Затем официальная игра с "Днепром-1" в чемпионате. Я лечился после травмы и он хотел меня прямо там выпустить, но не знал, может ли вратарь играть в поле. Он даже правил не знает! Говорит, что мы, вратари, тупые. Бросаем аут на своей половине - почему не подходим и не ловим мяч руками, чтобы начать атаку? Я на него смотрю и не понимаю, серьезно ли он не понимает, что нельзя из аута вратарю в руки бросать мяч?

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Источник:
ukrfootball.ua
Опубликовал: Виктор Иванчук
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