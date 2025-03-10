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Лунин сыграл в победном матче Реала, Арсенал поделил очки с МЮ, Шахтер готовит очередной трансфер. Главные новости за 9 марта

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А также очередной безголевой матч Довбика и победа Челси 

Лунин сыграл в победном матче Реала, Арсенал поделил очки с МЮ, Шахтер готовит очередной трансфер. Главные новости за 9 марта

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Сапожников Автор UA-Футбол
Новина українською

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за воскресенье, 9 марта

Реал с Луниным в составе победил Райо Вальекано

Андрей Лунин из-за небольшого повреждения Тибо Куртуа получил место в основе "Реала" на матч Ла Лиги с "Райо Вальекано". Украинский кипер пропустил один гол, однако его вины в нем не было. "Реал" в свою очередь забил дважды – мячами отметились Мбаппе и Винисиус. Победа "бланкос" 2:1.

Атлетико неожиданно проиграл Хетафе

Перед игрой "Реала" произошла настоящая сенсация – мадридский "Атлетико" проиграл середняку лиги "Хетафе". "Матрасники" были впереди после гола Серлота с пенальти, но "Хетафе" забил два мяча в конце встречи благодаря Арамбарри – 2:1. "Барселона" с 57 очками остается лидером, но сыграла на матч меньше, "Реал" второй с 57 пунктами, у "Атлетико" 56 очков.

Манчестер Юнайтед и Арсенал сыграли вничью

В центральном матче 28 тура АПЛ встречались "Манчестер Юнайтед" и "Арсенал". Гости доминировали, и выполнили больше ударов, а МЮ действовал на контратаках. В итоге команды обменялись голами (Фернандеш и Райс) – 1:1. "Арсенал" отстает от "Ливерпуля" уже на 15 очков.

Челси победил Лестер, и опередил Манчестер Сити

Лондонский "Челси" вернул себе четвертое место после победы над "Лестером" (1:0). Минимальную победу команде Марески принес точный удар Кукурельи. "Челси" отстает от третьего "Ноттингем Фореста" на два очка, и опережает пятый "Манчестер Сити" на два пункта.

Довбик и Коваленко сыграли в победном матче Ромы с Эмполи

"Рома" одержала свою тринадцатую победу в чемпионате Италии, и поднялась на седьмое место. "Джаллоросси" играли на выезде против "Эмполи", и победили со счетом 1:0 благодаря голу Суле. Артем Довбик в составе "Ромы" появился на поле на 72-й минуте, Виктор Коваленко в составе "Эмполи" – на 66-й.

Шахтер готов выделить 15 млн евро на еще один трансфер

Президент "Шахтера" Ринат Ахметов выделил дополнительные 15 миллионов евро на новый трансфер для "горняков", информирует ТаТоТаке. Чемпиону Украины нужен форвард или вингер. Этим новичком должен стать еще один бразильский талант.

ЛНЗ подписал игрока Сандерленда

Черкасский "ЛНЗ" объявил о подписании полузащитника сборной Коста-Рики Джевисона Беннетта. Детали сделки не разглашаются. Последним клубом 20-летнего вингера был английский "Сандерленд".

Александрия близка к трансферу хавбека Динамо

"Александрия" пополнится еще одним игроком "Динамо" Киев. По информации ТаТоТаке ко второй команде УПЛ присоединится атакующий полузащитник Сергей Булеца, который ныне играет в аренде в клубе "Лехия" Гданьск.

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