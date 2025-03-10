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Французский клуб предлагал за футболиста Руха 3 млн евро, – журналист

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Но игрок остался во Львове

Французский клуб предлагал за футболиста Руха 3 млн евро, – журналист

Скриншот: канал УАФ на YouTube

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Журналист Михаил Спиваковский объяснил, почему Вячеслав Шевчук стал спортивным директором "Полесья".

“Среди достоинств Шевчука, прежде всего, это его коммуникативные навыки, потому что у человека, я сам был удивлен, много связей с иностранными клубами, агентами, представителями этих клубов. Насколько я знаю, простой пример – предложение для "Руха", где он работал, на Олега Федора из команды "Ланс" (Франция) на 3 млн плюс бонусы. Это предложение, которое принес в “Рух” конкретно Вячеслав Шевчук”.

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"Это просто как такой пример того, что у него есть связи и он может что-то такое делать. Обмен опытом, рынки сбыта расширять для "Полесья", опять же, посмотрим. То, что он лучше подходит на эту позицию, по-моему, просто учитывая его бэкграунд, ну это вроде бы однозначно”, – отметил Спиваковский.

В матче против "Ворсклы" Олег дебютировал в составе "Карпат".

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Источник:
Спортивка
Опубликовал: Александр Симченко
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