Представители потенциального владельца Черноморца посетили клубную базу. Какой результат?
Одесские болельщики затаили дыхание
instagram.com/fcchornomorets
У "моряков" может начаться новая страница в истории. Представители Артура Гранца побывали на базе. Сейчас есть устная договоренность. Автор Telegram-канала Chernomorets Odessa Fan Page отмечает, что это ничего не значит для действующих владельцев и прецеденты уже были.
У коллектива появляется дополнительный стимул бороться за сохранение прописки в УПЛ – клуб в Первой лиге не будет интересен. Также инсайдер утверждает, что футболисты получили зарплату за декабрь.
Что касается текущей кадровой ситуации – Ярослав Кисиль вернулся в общую группу, Денис Безбородько тренируется индивидуально, у Кирилла Попова ничего серьезного.
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