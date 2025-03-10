Представители потенциального владельца Черноморца посетили клубную базу. Какой результат?

У "моряков" может начаться новая страница в истории. Представители Артура Гранца побывали на базе. Сейчас есть устная договоренность. Автор Telegram-канала Chernomorets Odessa Fan Page отмечает, что это ничего не значит для действующих владельцев и прецеденты уже были.

Читайте также Черноморец не смог в прошлой игре УПЛ использовать 10 игроков

У коллектива появляется дополнительный стимул бороться за сохранение прописки в УПЛ – клуб в Первой лиге не будет интересен. Также инсайдер утверждает, что футболисты получили зарплату за декабрь.

Что касается текущей кадровой ситуации – Ярослав Кисиль вернулся в общую группу, Денис Безбородько тренируется индивидуально, у Кирилла Попова ничего серьезного.