Почти 1200 оккупантов. Генштаб сообщил о потерях врага за сутки
Очень много техники подбито
Угруповання Об'єднаних сил_2
За прошедшие сутки Силы обороны уничтожили 1190 оккупантов, 18 танков, 65 артсистем и 40 бронемашин.
Об этом информирует Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери российской армии с 24.02.22 по 10.03.25 ориентировочно составили:
- личного состава - около 886 320 (+1190) чел,
- танков - 10292 (+18) ед,
- боевых бронированных машин - 21400 (+40) ед,
- артиллерийских систем - 24271 (+65) ед,
- РСЗО - 1311 (+1) ед,
- средства ПВО - 1102 (+1) ед,
- самолетов - 370 (+0) ед,
- вертолетов - 331 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 28603 (+241),
- крылатые ракеты - 3120 (+0),
- корабли / катера - 28 (+0) ед,
- подводные лодки - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 40071 (+138) ед,
- специальная техника - 3773 (+0).
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Источник:Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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