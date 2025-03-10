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Почти 1200 оккупантов. Генштаб сообщил о потерях врага за сутки

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Очень много техники подбито

Почти 1200 оккупантов. Генштаб сообщил о потерях врага за сутки

Угруповання Об'єднаних сил_2

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За прошедшие сутки Силы обороны уничтожили 1190 оккупантов, 18 танков, 65 артсистем и 40 бронемашин.

Об этом информирует Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери российской армии с 24.02.22 по 10.03.25 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 886 320 (+1190) чел,
  • танков - 10292 (+18) ед,
  • боевых бронированных машин - 21400 (+40) ед,
  • артиллерийских систем - 24271 (+65) ед,
  • РСЗО - 1311 (+1) ед,
  • средства ПВО - 1102 (+1) ед,
  • самолетов - 370 (+0) ед,
  • вертолетов - 331 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 28603 (+241),
  • крылатые ракеты - 3120 (+0),
  • корабли / катера - 28 (+0) ед,
  • подводные лодки - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 40071 (+138) ед,
  • специальная техника - 3773 (+0).
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Источник:
Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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