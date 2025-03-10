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Трамп: США почти возобновили передачу разведданных Украине

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Трамп: США почти возобновили передачу разведданных Украине

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Президент США Дональд Трамп объявил, что Вашингтон «почти» возобновил обмен разведывательной информацией с Украиной. Об этом он заявил в разговоре с журналистами на борту Air Force One, пишет Reuters.

"Мы уже почти это сделали", - сказал Трамп, отвечая на вопрос, вероятна ли возможность разблокирования передачи разведданных Украине.

Также Трамп заявил, что ожидает прогресса от переговоров между делегациями США и Украины в Саудовской Аравии, которые состоятся 11 марта:

"Я верю, что мы добьемся большого прогресса на этой неделе".

Напомним, обмен разведывательными данными был заблокирован Белым домом вместе с другой военной помощью Украине.

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Источник:
Reuters
Опубликовал: Александр Бураков
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