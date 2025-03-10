Силы ПВО ночью сбили 130 БПЛА. Сколько было запущено всего?
Боевая работа велась аж в 15 областях
Zelenskiy Official
В ночь на 10 марта Россия запустила 176 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников-имитаторов различных типов.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.
Подтверждено сбитие 130-ти шахедов и дронов других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Черкасской, Киевской, Кировоградской, Житомирской, Винницкой, Днепропетровской, Запорожской, Донецкой, Одесской, Николаевской и Херсонской областях.
42 БпЛА - локально потеряны (без негативных последствий).
В результате атаки оккупантов пострадали Харьковщина, Полтавщина и Киевщина.
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