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Силы ПВО ночью сбили 130 БПЛА. Сколько было запущено всего?

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Боевая работа велась аж в 15 областях

Силы ПВО ночью сбили 130 БПЛА. Сколько было запущено всего?

Zelenskiy Official

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В ночь на 10 марта Россия запустила 176 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников-имитаторов различных типов.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

Подтверждено сбитие 130-ти шахедов и дронов других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Черкасской, Киевской, Кировоградской, Житомирской, Винницкой, Днепропетровской, Запорожской, Донецкой, Одесской, Николаевской и Херсонской областях.

42 БпЛА - локально потеряны (без негативных последствий).

В результате атаки оккупантов пострадали Харьковщина, Полтавщина и Киевщина.

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Источник:
Повітряні Сили
Опубликовал: Александр Бураков
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