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Дроны ГУР атаковали российский НПЗ. Он производит топливо для сверхзвуковых самолетов

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Дроны ГУР атаковали российский НПЗ. Он производит топливо для сверхзвуковых самолетов

Дніпропетровська ОДА

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинские беспилотники атаковали Новокуйбышевский НПЗ в Самарской области в ночь на 10 марта, который производит топливо для реактивных двигателей сверхзвуковых самолетов (Су-27, Ту-22МЗ и других).

Об этом сообщают источники ряда украинских СМИ.

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"Прилеты" по заводу произошли около двух ночи по местному времени, их было слышно сразу в нескольких районах города.

"Новокуйбышевский НПЗ" является самым мощным нефтеперерабатывающим предприятием среди заводов Самарской группы НК "Роснефть", а его проектная мощность составляет более 8,8 миллиона тонн нефти в год.

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