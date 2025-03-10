Дроны ГУР атаковали российский НПЗ. Он производит топливо для сверхзвуковых самолетов
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Дніпропетровська ОДА
Украинские беспилотники атаковали Новокуйбышевский НПЗ в Самарской области в ночь на 10 марта, который производит топливо для реактивных двигателей сверхзвуковых самолетов (Су-27, Ту-22МЗ и других).
Об этом сообщают источники ряда украинских СМИ.
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"Прилеты" по заводу произошли около двух ночи по местному времени, их было слышно сразу в нескольких районах города.
"Новокуйбышевский НПЗ" является самым мощным нефтеперерабатывающим предприятием среди заводов Самарской группы НК "Роснефть", а его проектная мощность составляет более 8,8 миллиона тонн нефти в год.
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