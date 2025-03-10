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Значительный прогресс. Сырский оценил эффективность дронов в прошлом месяце

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Значительный прогресс. Сырский оценил эффективность дронов в прошлом месяце

Getty Images/Global Images Ukraine

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В феврале украинские дроны поразили на 22% больше целей российских оккупантов, чем в январе. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский на ежемесячном совещании по вопросам развития беспилотных систем.

"Заслушал отчеты командующего СБС ВСУ по развитию возможностей, результатов боевой работы подразделений беспилотных систем, а также по реализации задач по формированию и масштабированию частей БпС.

В феврале поражено и уничтожено целей противника на 22% больше по сравнению с январем.

Наиболее эффективно наносят поражения по врагу наши FPV-дроны и бомберы мультироторного типа", - написал он в Telegram.

Накануне Сырский провел онлайн-встречи с представителями военного командования Великобритании, Франции и Германии, и проинформировал союзников об изменениях обстановки в районах ведения боевых действий.

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Источник:
Олександр Сирський
Опубликовал: Александр Бураков
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