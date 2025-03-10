Значительный прогресс. Сырский оценил эффективность дронов в прошлом месяце

В феврале украинские дроны поразили на 22% больше целей российских оккупантов, чем в январе. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский на ежемесячном совещании по вопросам развития беспилотных систем.

"Заслушал отчеты командующего СБС ВСУ по развитию возможностей, результатов боевой работы подразделений беспилотных систем, а также по реализации задач по формированию и масштабированию частей БпС.

В феврале поражено и уничтожено целей противника на 22% больше по сравнению с январем.

Наиболее эффективно наносят поражения по врагу наши FPV-дроны и бомберы мультироторного типа", - написал он в Telegram.