Значительный прогресс. Сырский оценил эффективность дронов в прошлом месяце
Положительная динамика
Getty Images/Global Images Ukraine
В феврале украинские дроны поразили на 22% больше целей российских оккупантов, чем в январе. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский на ежемесячном совещании по вопросам развития беспилотных систем.
"Заслушал отчеты командующего СБС ВСУ по развитию возможностей, результатов боевой работы подразделений беспилотных систем, а также по реализации задач по формированию и масштабированию частей БпС.
В феврале поражено и уничтожено целей противника на 22% больше по сравнению с январем.
Наиболее эффективно наносят поражения по врагу наши FPV-дроны и бомберы мультироторного типа", - написал он в Telegram.
Накануне Сырский провел онлайн-встречи с представителями военного командования Великобритании, Франции и Германии, и проинформировал союзников об изменениях обстановки в районах ведения боевых действий.
Читайте такжеДроны ГУР атаковали российский НПЗ. Он производит топливо для сверхзвуковых самолетов
Популярное сейчас
- Колос выбрал нового тренера - ранее он уже возглавлял команду
- Петраков объяснил свое присутствие на матче УПЛ
- Команда Первой лиги близка к прекращению существования
- "Задача - заставить Россию остановить войну". Зеленский отреагировал на комбинированный удар по Украине
- Гвардиола тайно поехал в Испанию, чтобы спасти свой брак
- Семейный фан-клуб: дочери Зинченко поддержали его в матче против ПСВ