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Шахтер и 3-я ОШБр инициировали сбор средств на покупку бронированных машин

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Совместная акция называется "Билет на "Донбасс Арену"

Шахтер и 3-я ОШБр инициировали сбор средств на покупку бронированных машин

Фото: Михайло Лозовий, UA-Футбол

Новина українською

ФК "Шахтер" вместе с 3-й ОШБр ВСУ запустили совместную кампанию "Билет на "Донбасс Арену" в рамках сбора средств на приобретение бронированных машин, которые будут помогать с эвакуацией раненых героев.

"Каждый из нас помнит последний матч на "Донбасс Арене", яркий состав команды и эмоции, которые до сих пор живут в наших сердцах. Чтобы снова почувствовать эту магию, мы все можем сделать необходимый вклад, присоединившись к сбору. Поддерживайте нашу инициативу и делайте донаты - ваша помощь важна!", - говорится в сообщении клуба.

Каждый донат - это не только помощь, но и возможность получить крутые подарки:

  • все, кто задонатит от 100 гривен, получат уникальный билет на "Донбасс Арену" в виде скина банковской карты monobank;
  • донат от 20 000 гривен и более дает возможность посетить тренировку "Шахтера", сделать фото с игроками и получить их автографы;
  • все, кто задонатит от 50 000 гривен, получат приглашение на фотосессию с командой и тренерским штабом перед стартом следующего сезона.

Также среди всех, кто сделает взнос, будет разыграно 11 футболок игроков "Шахтера", которые принимали участие в последнем матче команды на "Донбасс Арене".

Ссылка на банк для донатов

Шахтер и 3-я ОШБр инициировали сбор средств на покупку бронированных машин - изображение 1
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Источник:
ФК Шахтар Донецьк
Опубликовал: Алина Ерофеева
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