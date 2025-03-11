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Костышин возвращается в Колос, Шахтер подписывает бразильца. Главные новости за 10 марта

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А также "Заря" U-19 не вышла на матч против "Динамо"

Костышин возвращается в Колос, Шахтер подписывает бразильца. Главные новости за 10 марта

koloskovalivka.com

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за понедельник, 10 марта

Колос представил нового главного тренера

Ковалевский клуб объявил о назначении нового главного тренера, которым стал Руслан Костышин. Специалист принял команду после увольнения Александра Поздеева с приставкой исполняющий обязанности.

Костышин в понедельник был представлен команде и провел первую тренировку. О его помощниках в главной команде клуб сообщит в ближайшее время.

У новичка Динамо подозрение на мышечное повреждение

Украинский комментатор и журналист Виктор Вацко рассказал, что новичок "Динамо" Валерий Лучкевич получил повреждение на тренировке. Напомним, что "Динамо" подписало 29-летнего правого защитника на правах свободного агента после того, как он ушел из "Колоса".

Полесье продлит контракт с Ашуром - СМИ

Житомирский клуб продлит контракт с главным тренером Имадом Ашуром, сообщает ТаТоТаке.

Согласно данным источника, руководство клуба уже встретилось с 36-летним специалистом и договорилось о пролонгации соглашения до 31 декабря 2025 года. Предыдущий контракт действовал до конца этого сезона.

Матч чемпионата U-19 Динамо - Заря не состоится: известна причина

Матч 21-го тура чемпионата Украины среди юношеских команд клубов УПЛ "Динамо" - "Заря", который был запланирован на понедельник, 10 марта, не состоится. Причина - эпидемия гриппа в луганском клубе.

Как сообщает пресс-служба киевлян, команда гостей прибыла на игру, имея в составе 5 игроков. Официальное решение по этой игре примет Премьер-Лига.

Шахтер представил очередного бразильского новичка

Донецкий клуб официально объявил о подписании очередного бразильского новичка. Им стал 19-летний бразильский вингер Алиссон Сантана, который перешел в донецкий "Шахтер" из бразильского "Атлетико Минейро".

Контракт с игроком рассчитан до 2020 года. Ранее СМИ писали, что общая сумма трансфера составит 16 миллионов евро.

Трабзонспор, за который играют три украинца, уволил авторитетного тренера

Турецкий "Трабзонспор", за который выступают три украинских игрока, объявил об отставке главного тренера Шенола Гюнеша.

Причина банальна - результаты команды, которые не устраивают руководство и болельщиков клуба. "Трабзонспор" идет на 10-м месте в таблице чемпионата. Напомним, что за "Трабзонспор" выступают украинский защитник Арсений Батагов, вингер Александр Зубков и форвард Даниил Сикан.

Клуб Первой лиги снимается с чемпионата

Главный тренер ФСК "Мариуполь" Олег Красноперов заявил о том, что клуб из-за финансовых проблем снимается с чемпионата Первой лиги.

"Буду лаконичным. Так и не нашлось желающих подставить нам плечо. Пока что на контракте остались только два игрока, остальные - трудоустроились в других командах.

Вчера разговаривал с клубным руководством. Как меня проинформировали, 11 марта будет отправлено официальное письмо в УАФ и ПФЛ о снятии "Мариуполя" из Первой лиги из-за финансовых проблем. Дальше ждать поддержки нет смысла", - сказал Красноперов.

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