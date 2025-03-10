Британия планирует отдать Украине размороженные средства от продажи топ-клуба АПЛ
Осталось проработать механизмы
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Правительство Великобритании хочет разморозить 2,3 миллиарда фунтов стерлингов, которые получил российский олигарх Роман Абрамович от продажи лондонского "Челси" более двух лет назад.
Такое заявление сделал министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми,
"Я расстроен тем, что этого не произошло, это правда - и что деньги нужно распределять, их нужно использовать", - считает Лемми.
Также в МИД Великобритании отметили, что правительство "активно работает над тем, чтобы средства как можно быстрее были направлены на гуманитарные нужды в Украине".
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Сейчас по этому вопросу продолжаются переговоры с представителями Абрамовича, международными партнерами и экспертами.
Напомним, с начала полномасштабного вторжения России в Украину Абрамович продал "Челси" американцу Тодду Боэли.
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