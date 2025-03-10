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Трамп не возобновит помощь Украине, пока Зеленский будет президентом - Bild

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Шантаж?

Трамп не возобновит помощь Украине, пока Зеленский будет президентом - Bild

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Президент США Дональд Трамп не планирует возобновлять поставки помощи Украине, пока должность президента Украины занимает Владимир Зеленский. Об этом информирует Bild.

"Дональд Трамп шантажирует Зеленского поставками оружия, добиваясь его ухода и проведения выборов в Украине.

За закрытыми дверями Трамп якобы хочет заставить Зеленского уйти в отставку с поста президента Украины", - говорится в материале.

Политолог Томас Йегер в разговоре с Bild предположил, что Трамп хочет отомстить Зеленскому за отказ предоставить компромат на Хантера Байдена в 2020 году.

Читайте такжеКоманда Трампа провела тайные переговоры с оппонентами Зеленского - Politico

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Украина США Дональд Трамп выборы Президента Украины Владимир Зеленский война с россией
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Источник:
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Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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oda1979 (Запорожье)
10.03.2025 в 16:44
Иран уже показал половой орган трампаксу. как и путин. китайцы ржут с рыжего идиота. трампакс допустил рецессию в экономике США как следствие введения заградительных пошлин:))
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Комментарии 15
oda1979 (Запорожье)
10.03.2025 в 16:44
Иран уже показал половой орган трампаксу. как и путин. китайцы ржут с рыжего идиота. трампакс допустил рецессию в экономике США как следствие введения заградительных пошлин:))
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1
1
dynamo kiev #1 (Charlotte )
10.03.2025 в 16:49
Тарифы - это обычное давление на одну сторону, чтобы вынудить их к более разумным поступкам, а так же это способствует понижению налогов рабочих США. Вам до этого еще далеко, потому что ты балбес Yay!!!!
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0
0
Goodwin95 (Киев)
10.03.2025 в 16:33
Как на Диком Западе, осталось только награду объявить за живого или мертвого. Раз ковбой, два ковбой...
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0
6
dynamo kiev #1 (Charlotte )
10.03.2025 в 16:19
Редакция, оплатите мне мои комментарии, чтобы я мог сегодня что-то купить покушать
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2
6
same tak(Україна)
10.03.2025 в 16:38
відсмокчи у трампа віслюк заднєприводний
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5
1
dynamo kiev #1 (Charlotte )
10.03.2025 в 16:04
Политолог предположил … ну раз предположил, значит правда. Разве они врут когда? Эй политологи, экономисты, банкиры, президенты из палаты # 6 , выходите на работу. У нас много не решенных вопросов еще
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3
6
fanatSD (донецк)
10.03.2025 в 16:09
ты как раз и вышел на работу из палаты №6.чмо ты недоношенное,дебил с рождения
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6
5
dynamo kiev #1 (Charlotte )
10.03.2025 в 16:15
Спасибо за комплименты. Ты превзошел все ожидания исследования одноклеточных, разговаривать и писать начал.
 
3
6
dynamo kiev #1 (Charlotte )
10.03.2025 в 16:21
Шахтёр и его фанат понад усе !!!!!!
 
3
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Poligraf P ( Івано-Франківськ)
10.03.2025 в 15:59
Якщо це правда, то він дуже, дуже, ну дуже найвеличніший з найвеличніших дебілів світу. Раніше здавалось, що тільки ми здатні вибирати собі януковича, так ні - американці від нас не далеко пішли.
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7
5
dynamo kiev #1 (Charlotte )
10.03.2025 в 16:13
Конечно нет, совсем рядом. Сейчас команда Трампа собирается ехать по миру ( Бангладеш, Уганда, Гаити, Белиз, Доминиканскую Республику и другие высокоразвитые страны) , чтобы собрать немного денег на покушать. У нас всё очень плохо. Вот сейчас допишу и пойду с голоду умирать, Или вдруг Канада нас обстреливать дронами начнёт. Помогите нам, пришлите лучшего президента в посылке
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4
6
oda1979 (Запорожье)
10.03.2025 в 16:40
шарлотка, ты втрой король идиотов.
 
4
1
dynamo kiev #1 (Charlotte )
10.03.2025 в 16:44
Oda- балбес! Yay!!!
 
0
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Andrumas (Düsseldorf)
10.03.2025 в 16:30
При зеле то Украина вон как расцвела! Сколько он выполнил своих предвыборных обещаний кстати?;)
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2
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oda1979 (Запорожье)
10.03.2025 в 16:39
следи за бардаком в германии, умник. автомобиле и машиностроение угробили, полафрики завезли. молодцы.
 
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