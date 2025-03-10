Трамп не возобновит помощь Украине, пока Зеленский будет президентом - Bild

Президент США Дональд Трамп не планирует возобновлять поставки помощи Украине, пока должность президента Украины занимает Владимир Зеленский. Об этом информирует Bild.

"Дональд Трамп шантажирует Зеленского поставками оружия, добиваясь его ухода и проведения выборов в Украине. За закрытыми дверями Трамп якобы хочет заставить Зеленского уйти в отставку с поста президента Украины", - говорится в материале.

Политолог Томас Йегер в разговоре с Bild предположил, что Трамп хочет отомстить Зеленскому за отказ предоставить компромат на Хантера Байдена в 2020 году.



Читайте такжеКоманда Трампа провела тайные переговоры с оппонентами Зеленского - Politico