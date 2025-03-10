Трамп не возобновит помощь Украине, пока Зеленский будет президентом - Bild
Шантаж?
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Президент США Дональд Трамп не планирует возобновлять поставки помощи Украине, пока должность президента Украины занимает Владимир Зеленский. Об этом информирует Bild.
"Дональд Трамп шантажирует Зеленского поставками оружия, добиваясь его ухода и проведения выборов в Украине.
За закрытыми дверями Трамп якобы хочет заставить Зеленского уйти в отставку с поста президента Украины", - говорится в материале.
Политолог Томас Йегер в разговоре с Bild предположил, что Трамп хочет отомстить Зеленскому за отказ предоставить компромат на Хантера Байдена в 2020 году.
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