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Трамп: Ни у Украины, ни у России на самом деле нет козырей

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Обновлено

Трамп снова поговорил о завершении войны

Трамп: Ни у Украины, ни у России на самом деле нет козырей

Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Президент США Дональд Трамп считает, что ни у Украины, ни у России "нет козырей" и обеим сторонам надо заключить соглашение о мире.

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Об этом Трамп заявил в комментарии журналистам Forbes.

"Вы знаете, я говорю, что у них нет козырей. Ни у кого на самом деле нет козырей. У России их нет. Все, что нужно, - это заключить соглашение и перестать убивать людей. Это бессмысленная война, и мы собираемся ее завершить", - сказал Трамп.

Выражение об "отсутствии козырей" Трамп впервые использовал во время спора с президентом Владимиром Зеленским в Овальном кабинете 28 февраля.

Напомним, накануне президент США Дональд Трамп заявил, что верит российскому диктатору Владимиру Путину в том, что тот хочет достичь мира. Трамп утверждает, что ему "все сложнее иметь дело с Украиной" по поводу мирных договоренностей.

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Комментарии
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oda1979 (Запорожье)
10.03.2025 в 16:37
Рыжий клоун продолжает генерировать бессмысленный поток сознания.
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Комментарии 8
oda1979 (Запорожье)
10.03.2025 в 16:37
Рыжий клоун продолжает генерировать бессмысленный поток сознания.
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
10.03.2025 в 16:42
Oda еще раз балбес! Yay!!
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1
2
oda1979 (Запорожье)
10.03.2025 в 16:46
пердун, даже среди идиотов ты бы не занял первое место. потому, что ты ну очень тупой.
 
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Goodwin95 (Киев)
10.03.2025 в 16:30
Ну то, что пострадали обе - это точно!
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0
1
dynamo kiev #1 (Charlotte )
10.03.2025 в 16:27
Ага , вот в чем дело. Оказывается он хочет собрать стороны и просто поиграть в карты
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oda1979 (Запорожье)
10.03.2025 в 16:37
идиот, тебе весело?
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2
dynamo kiev #1 (Charlotte )
10.03.2025 в 16:41
Oda - балбес! Yay!!!!!
 
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same tak(Україна)
10.03.2025 в 16:46
йоб....а мразота приткни пельку
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