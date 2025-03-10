Трамп: Ни у Украины, ни у России на самом деле нет козырей
Трамп снова поговорил о завершении войны
Getty Images/Global Images Ukraine
Президент США Дональд Трамп считает, что ни у Украины, ни у России "нет козырей" и обеим сторонам надо заключить соглашение о мире.
Об этом Трамп заявил в комментарии журналистам Forbes.
"Вы знаете, я говорю, что у них нет козырей. Ни у кого на самом деле нет козырей. У России их нет. Все, что нужно, - это заключить соглашение и перестать убивать людей. Это бессмысленная война, и мы собираемся ее завершить", - сказал Трамп.
Выражение об "отсутствии козырей" Трамп впервые использовал во время спора с президентом Владимиром Зеленским в Овальном кабинете 28 февраля.
Напомним, накануне президент США Дональд Трамп заявил, что верит российскому диктатору Владимиру Путину в том, что тот хочет достичь мира. Трамп утверждает, что ему "все сложнее иметь дело с Украиной" по поводу мирных договоренностей.
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