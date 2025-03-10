  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Украина на встрече с США в Саудовской Аравии предложит частичное прекращение огня - FT
В тренде

Украина на встрече с США в Саудовской Аравии предложит частичное прекращение огня - FT

Общие новости

В частности, дальнобойных ударов по РФ и боевых действий в Черном море

Украина на встрече с США в Саудовской Аравии предложит частичное прекращение огня - FT

Фото - Генштаб ЗСУ

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

На переговорах в Саудовской Аравии Украина попытается убедить США возобновить предоставление разведывательной и военной поддержки, а также попробует доказать, что президент Владимир Зеленский стремится к быстрому завершению войны с Россией.

Читайте такжеТрамп не возобновит помощь Украине, пока Зеленский будет президентом - Bild

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на The Financial Times.

Источники FT, говоря о подготовке к переговорам в Саудовской Аравии, заявили, что Киев хочет предложить частичное прекращение огня – в частности, дальнобойных ударов по РФ и боевых действий в Черном море.

Таким образом Украина надеется, что прогресс в переговорах заставит Вашингтон отменить решение о замораживании обмена разведданными и поставок оружия.

По словам одного из украинских чиновников, в краткосрочной перспективе Киев будет отдавать приоритет налаживанию связей с США.

В то же время двое европейских чиновников сказали, что Украина рассматривает прогресс в переговорах о прекращении огня как "услугу за услугу" за восстановление военной и разведывательной помощи.

Спикер Госдепа США сообщил, что государственный секретарь Марко Рубио будет находиться в саудовском городе Джидда с понедельника по среду на переговорах для "продвижения цели президента о прекращении российско-украинской войны".

По теме
yellow-arrow
Трамп: Ни у Украины, ни у России на самом деле нет козырей
yellow-arrow
Трамп не возобновит помощь Украине, пока Зеленский будет президентом - Bild
yellow-arrow
Британия планирует отдать Украине размороженные средства от продажи топ-клуба АПЛ
война с россией
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
dynamo kiev #1 (Charlotte )
10.03.2025 в 16:52
Как вам скажут, так и будет.
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
dynamo kiev #1 (Charlotte )
10.03.2025 в 16:52
Как вам скажут, так и будет.
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
100 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости