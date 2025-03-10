Украина на встрече с США в Саудовской Аравии предложит частичное прекращение огня - FT
В частности, дальнобойных ударов по РФ и боевых действий в Черном море
Фото - Генштаб ЗСУ
На переговорах в Саудовской Аравии Украина попытается убедить США возобновить предоставление разведывательной и военной поддержки, а также попробует доказать, что президент Владимир Зеленский стремится к быстрому завершению войны с Россией.
Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на The Financial Times.
Источники FT, говоря о подготовке к переговорам в Саудовской Аравии, заявили, что Киев хочет предложить частичное прекращение огня – в частности, дальнобойных ударов по РФ и боевых действий в Черном море.
Таким образом Украина надеется, что прогресс в переговорах заставит Вашингтон отменить решение о замораживании обмена разведданными и поставок оружия.
По словам одного из украинских чиновников, в краткосрочной перспективе Киев будет отдавать приоритет налаживанию связей с США.
В то же время двое европейских чиновников сказали, что Украина рассматривает прогресс в переговорах о прекращении огня как "услугу за услугу" за восстановление военной и разведывательной помощи.
Спикер Госдепа США сообщил, что государственный секретарь Марко Рубио будет находиться в саудовском городе Джидда с понедельника по среду на переговорах для "продвижения цели президента о прекращении российско-украинской войны".
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