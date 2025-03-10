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"Создаю спортивную карьеру, бренд и наследие", - легенда Шахтера объявил о создании футбольного агентства

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Агентство будет носить название Доминант Промоушн (DMNNT)

"Создаю спортивную карьеру, бренд и наследие", - легенда Шахтера объявил о создании футбольного агентства

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Экс-защитник "Шахтера" и сборной Украины Ярослав Ракицкий вместе со своей сестрой Дарьей объявил о создании футбольного агентства.

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Агентство будет носить название Доминант Промоушн (DMNNT). В первой публикации в Instagram основатели Доминанта рассказали о том, чем будет заниматься организация:

"Доминант Промоушен – агентство спортивного менеджмента и маркетинга. Это развитие брендов, спонсорство, Web3, и стратегическое наставничество для спортсменов. Я создаю спортивную карьеру, бренд и наследие.

Дарья Ракицкая – Founder & CEO. Она задает вектор стратегического развития и отвечает за спортивный маркетинг в проектах.

Ярослав Ракицкий – Co-Founder & Football Visionary. Контракты, ведение футболистов, поддержка на каждом этапе.

Но есть еще третий MVP. Сильный игрок, который дополняет игру. Кто он? Скоро узнаете", - говорится в сообщении в соцсетях.

Напомним, что 35-летний защитник оставался без клуба после своего ухода из "Шахтера", но о завершении карьеры еще не объявлял.

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Ярослав Ракицкий
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