Зеленский и украинская делегация прибыли в Саудовскую Аравию

Президент Украины Владимир Зеленский и украинская делегация прибыли в Джидду, Саудовская Аравия, для переговоров с Соединенными Штатами.

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Об этом сообщает The Guardian.

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Отмечается, что глава государства сегодня проведет переговоры с Наследным принцем Мухаммадом бин Салманом аль Саудом.

"Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Джидду, Саудовская Аравия, для переговоров с Мухаммедом бин Салманом, правительство которого играет роль посредника между Украиной и Россией", - говорится в сообщении.

В то же время уже завтра состоится встреча украинской и американской делегаций.