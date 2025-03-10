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Зеленский и украинская делегация прибыли в Саудовскую Аравию

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Завтра в СА состоятся переговоры Украины и США

Зеленский и украинская делегация прибыли в Саудовскую Аравию

фото из свободных источников

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Президент Украины Владимир Зеленский и украинская делегация прибыли в Джидду, Саудовская Аравия, для переговоров с Соединенными Штатами.

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Об этом сообщает The Guardian.

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Отмечается, что глава государства сегодня проведет переговоры с Наследным принцем Мухаммадом бин Салманом аль Саудом.

"Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Джидду, Саудовская Аравия, для переговоров с Мухаммедом бин Салманом, правительство которого играет роль посредника между Украиной и Россией", - говорится в сообщении.

В то же время уже завтра состоится встреча украинской и американской делегаций.

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Комментарии
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Goodwin95 (Киев)
10.03.2025 в 18:25
Хоть бы в этот раз не начудил
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Комментарии 1
Goodwin95 (Киев)
10.03.2025 в 18:25
Хоть бы в этот раз не начудил
Ответить
0
0

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