Зеленский и украинская делегация прибыли в Саудовскую Аравию
Завтра в СА состоятся переговоры Украины и США
фото из свободных источников
Президент Украины Владимир Зеленский и украинская делегация прибыли в Джидду, Саудовская Аравия, для переговоров с Соединенными Штатами.
Об этом сообщает The Guardian.
- Не только футбол. Все важнейшие новости в режиме Live в Telegram UA-Football
Отмечается, что глава государства сегодня проведет переговоры с Наследным принцем Мухаммадом бин Салманом аль Саудом.
"Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Джидду, Саудовская Аравия, для переговоров с Мухаммедом бин Салманом, правительство которого играет роль посредника между Украиной и Россией", - говорится в сообщении.
В то же время уже завтра состоится встреча украинской и американской делегаций.
По теме
Оцените этот материал:
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Goodwin95 (Киев)
10.03.2025 в 18:25
Ответить
0
0
Популярное сейчас
- "Начали хватать звезды с неба". Александр Кучер - о неожиданном результате одного из матчей 20-го тура УПЛ
- Колос выбрал нового тренера - ранее он уже возглавлял команду
- Команда Первой лиги близка к прекращению существования
- Заявка сборной на Бельгию, увольнение Поздеева, возвращение Малиновского. Главные новости за 7 марта
- Грилиш весело отпраздновал победу над Плимутом: звезду Ман Сити заметили нетрезвым возле паба
- Новая ведущая клубного ТВ Реала привлекла внимание фанатов своей внешностью. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000
2На сайт
5 000
3На сайт
150 000
4На сайт
100 000
Комментарии 1