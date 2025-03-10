Сырский: Угрозы окружения ВСУ на Курщине нет

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский работает в операционной зоне группировки войск "Курск".

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Об этом он сообщил в Facebook.

По словам Сырского, ситуация на границе Сумской области с Курской областью РФ находится под контролем Сил обороны Украины.

"Ряда населенных пунктов на линии границы, названия которых фигурируют в реляциях российских пропагандистов, уже фактически не существует - они разрушены огневым воздействием агрессора.

Несмотря на привлечение к наступательным действиям значительного количества российских войск, усиленных северокорейской пехотой, враг несет значительные потери в живой силе и технике. Только в районе Плехового за четыре дня боев враг потерял фактически батальон пехоты.

Отдельные ДРГ и малые пехотные группы противника, которые пытаются проникать на территорию Украины, уничтожаются огневыми средствами наших войск благодаря заблаговременно созданной системе обороны", - говорится в сообщении.

Сырский отметил, что на месте принял решение об усилении украинской группировки необходимыми силами и средствами, в частности РЭБом и беспилотной составляющей.

"Сейчас угрозы окружения наших подразделений в Курской области нет. Подразделения осуществляют своевременные меры по маневру на выгодные рубежи обороны", - подытожил главнокомандующий.