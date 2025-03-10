Украина должна уступить территорию в любом мирном соглашении, - госсекретарь США Рубио

Украина должна будет уступить территории для достижения мирного соглашения с Россией.

Об этом заявил Госсекретарь США Марк Рубио, передает The New York Times.

"Самое важное, с чем мы уедем отсюда, - это сильное ощущение того, что Украина готова делать сложные вещи, равно как и россиянам придется делать сложные вещи, чтобы положить конец этому конфликту или по крайней мере приостановить его каким-то образом", - прокомментировал Рубио предстоящие переговоры с делегацией Украины в Саудовской Аравии.

Он отказался предложить контуры потенциального соглашения, но ясно дал понять, что уступки с обеих сторон будут центральным элементом дипломатии.

"Я думаю, что обе стороны должны прийти к пониманию того, что военного решения этой ситуации не существует. Россияне не могут завоевать всю Украину, и очевидно, что Украине будет очень тяжело в любой разумный промежуток времени заставить россиян вернуться туда, где они были в 2014 году", – считает Госсекретарь США.

Рубио добавил, что в предстоящих переговорах с Москвой необходимо определить, что именно Россия готова уступить.

"Мы не знаем, насколько они действительно далеки друг от друга", - сказал он.

Также, несмотря на то, что США прекратили обмен разведданными и военную поддержку Украины, по словам Рубио, они никогда не будут оказывать военную помощь России.

8 марта Владимир Зеленский раскрыл состав украинской делегации, которая поедет на следующей неделе в Саудовскую Аравию на переговоры с США. По его словам, на переговорах с США, запланированных на вторник, 11 марта, в Саудовской Аравии, Украину будут представлять руководитель Офиса президента Андрей Ермак, министр иностранных дел Андрей Сибига, министр обороны Рустем Умеров и заместитель руководителя ОП Павел Палиса.

Также сообщалось, что украинская делегация во время переговоров с США в Саудовской Аравии будет предлагать установление режима тишины на море, запрет на дальнобойные удары по РФ и настаивать на освобождении пленных.