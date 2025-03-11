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Новый владелец Черноморца пригласит в клуб экс-исполнительного директора ФФУ, – инсайдер

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Менеджменту не помешают квалифицированные кадры

Новый владелец Черноморца пригласит в клуб экс-исполнительного директора ФФУ, – инсайдер

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

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По информации Telegram-канала "Инсайды от Пасечника 2.0", первое кадровое решение нового владельца "моряков" Артура Гранца станет возвращение Владимира Генинсона.

Читайте также"Хочу дальше прогрессировать". Генинсон признался, что ушел из Черноморца по своей воле

Бывший директор по развитию управляющей компании Vertex Hotel Group уже работал в структуре одесситов в 2022-2023 годах. Как представитель Vertex United – генерального партнера "черно-синих" – участвовал в пресс-конференции Романа Григорчука после его возвращения в команду.

В последнее время занимал пост вице-президента "Колоса". Также работал в ФФУ на позиции исполнительного директора, а затем стал президентом УПЛ.

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Черноморец (Одесса) Владимир Генинсон
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Источник:
Інсайди від Пасічника 2.0
Опубликовал: Александр Симченко
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