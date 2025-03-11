Новый владелец Черноморца пригласит в клуб экс-исполнительного директора ФФУ, – инсайдер
Менеджменту не помешают квалифицированные кадры
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
По информации Telegram-канала "Инсайды от Пасечника 2.0", первое кадровое решение нового владельца "моряков" Артура Гранца станет возвращение Владимира Генинсона.
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Бывший директор по развитию управляющей компании Vertex Hotel Group уже работал в структуре одесситов в 2022-2023 годах. Как представитель Vertex United – генерального партнера "черно-синих" – участвовал в пресс-конференции Романа Григорчука после его возвращения в команду.
В последнее время занимал пост вице-президента "Колоса". Также работал в ФФУ на позиции исполнительного директора, а затем стал президентом УПЛ.
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Источник:Інсайди від Пасічника 2.0
Опубликовал: Александр Симченко
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