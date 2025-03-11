Новый владелец Черноморца пригласит в клуб экс-исполнительного директора ФФУ, – инсайдер

По информации Telegram-канала "Инсайды от Пасечника 2.0", первое кадровое решение нового владельца "моряков" Артура Гранца станет возвращение Владимира Генинсона.

Бывший директор по развитию управляющей компании Vertex Hotel Group уже работал в структуре одесситов в 2022-2023 годах. Как представитель Vertex United – генерального партнера "черно-синих" – участвовал в пресс-конференции Романа Григорчука после его возвращения в команду.

В последнее время занимал пост вице-президента "Колоса". Также работал в ФФУ на позиции исполнительного директора, а затем стал президентом УПЛ.