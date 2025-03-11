1300 оккупантов и система ПВО. Генштаб обновил данные о вражеских потерях
446 единиц выбитой техники
Генштаб ЗСУ
В течение суток украинские защитники уничтожили 1300 оккупантов, 11 танков, 23 бронемашины, 75 артсистем и 1 средство ПВО.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 11.03.25 ориентировочно составили:
- личного состава - около 887 620 (+1300) человек,
- танков - 10303 (+11) ед,
- боевых бронированных машин - 21423 (+23) ед,
- артиллерийских систем - 24346 (+75) ед,
- РСЗО - 1313 (+2) ед,
- средства - 1103 (+1) ед,
- самолетов - 370 (+0) ед,
- вертолетов - 331 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 28801 (+198),
- крылатые ракеты - 3121 (+1),
- корабли / катера - 28 (+0) ед,
- подводные лодки - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 40205 (+134) ед,
- специальная техника - 3775 (+2).
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