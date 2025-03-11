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1300 оккупантов и система ПВО. Генштаб обновил данные о вражеских потерях

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446 единиц выбитой техники

1300 оккупантов и система ПВО. Генштаб обновил данные о вражеских потерях

Генштаб ЗСУ

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В течение суток украинские защитники уничтожили 1300 оккупантов, 11 танков, 23 бронемашины, 75 артсистем и 1 средство ПВО.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 11.03.25 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 887 620 (+1300) человек,
  • танков - 10303 (+11) ед,
  • боевых бронированных машин - 21423 (+23) ед,
  • артиллерийских систем - 24346 (+75) ед,
  • РСЗО - 1313 (+2) ед,
  • средства - 1103 (+1) ед,
  • самолетов - 370 (+0) ед,
  • вертолетов - 331 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 28801 (+198),
  • крылатые ракеты - 3121 (+1),
  • корабли / катера - 28 (+0) ед,
  • подводные лодки - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 40205 (+134) ед,
  • специальная техника - 3775 (+2).
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Источник:
Генштаб ВСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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