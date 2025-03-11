Экс-игрок сборной Украины официально объявил о завершении карьеры
The End
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский вратарь Денис Бойко объявил о завершении профессиональной карьеры в возрасте 37 лет.
"The End. Хочу поблагодарить без исключения всех, кого я встретил на своем профессиональном футбольном пути! Мое имя и моя карьера были бы невозможны без людей с которыми я играл, работал и общался, начиная с 7 лет и по сей день! Завоеванные трофеи, радость побед и горечь поражений, конкуренция, дружба, постоянные переезды и заезды на базу – все эти вещи сделали меня тем, кем я являюсь сегодня!
Извините, если я кого-то обидел или кому-то не нравилось мое поведение, это только эмоции, а я только человек, который может ошибаться, как все в нашем мире!
Каждый день без исключения я отдавал всего себя на футбольном поле ради команды и достижения результата, поэтому сегодня у меня есть возможность закончить свою профессиональную карьеру с чистой совестью!
Футбол – это моя жизнь! Благодарю за внимание и встречу!
Навсегда ваш 71-й номер Денис Бойко или Кинг Конг (кому как удобнее)", – написал Бойко в своем Instagram.
Бойко является воспитанником киевского "Динамо", за главную команду которой сыграл 108 матчей. Также в его карьере были "Оболонь", "Кривбасс", "Днепр", "Бешикташ" и "Малага". Последним его клубом было "Полесье", которое он покинул после завершение минувшего сезона.
Вместе с "бело-синими" Денис становился чемпионом Украины, дважды выиграл Кубок, трижды Суперкубок страны. Также он завоевывал золотые медали чемпионата Турции и в составе днепрян доходил до финала Лиги Европы-2014/15.
В футболке национальной сборной Украины он провел 7 матчей.
В феврале 2024 года Бойко получил тренерскую лицензию категории В. В последнее время он работал экспертом на УПЛ ТВ.
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