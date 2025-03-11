Экс-игрок сборной Украины официально объявил о завершении карьеры

Украинский вратарь Денис Бойко объявил о завершении профессиональной карьеры в возрасте 37 лет.

"The End. Хочу поблагодарить без исключения всех, кого я встретил на своем профессиональном футбольном пути! Мое имя и моя карьера были бы невозможны без людей с которыми я играл, работал и общался, начиная с 7 лет и по сей день! Завоеванные трофеи, радость побед и горечь поражений, конкуренция, дружба, постоянные переезды и заезды на базу – все эти вещи сделали меня тем, кем я являюсь сегодня!

Извините, если я кого-то обидел или кому-то не нравилось мое поведение, это только эмоции, а я только человек, который может ошибаться, как все в нашем мире!

Каждый день без исключения я отдавал всего себя на футбольном поле ради команды и достижения результата, поэтому сегодня у меня есть возможность закончить свою профессиональную карьеру с чистой совестью!

Футбол – это моя жизнь! Благодарю за внимание и встречу!

Навсегда ваш 71-й номер Денис Бойко или Кинг Конг (кому как удобнее)", – написал Бойко в своем Instagram.