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Украинское ПВО ночью сбило 79 БПЛА и один Искандер-М - Воздушные Силы

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Пострадали четыре области

Украинское ПВО ночью сбило 79 БПЛА и один Искандер-М - Воздушные Силы

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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В ночь на 11 марта Россия запустила баллистическую ракету Искандер-М и 126 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотники-имитаторы различных типов.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

Уже подтверждено сбитие Искандер-М и 79-ти шахедов и дронов других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Киевской, Житомирской, Винницкой, Днепропетровской, Запорожской, Одесской и Херсонской областях.

35 БпЛА - локально потеряны (без негативных последствий).

Вследствие вражеской атаки пострадали Донецкая, Одесская, Харьковская, Сумская и Киевская области.

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Источник:
Повітряні Сили
Опубликовал: Александр Бураков
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