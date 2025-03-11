Украинское ПВО ночью сбило 79 БПЛА и один Искандер-М - Воздушные Силы
Пострадали четыре области
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В ночь на 11 марта Россия запустила баллистическую ракету Искандер-М и 126 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотники-имитаторы различных типов.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.
Уже подтверждено сбитие Искандер-М и 79-ти шахедов и дронов других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Киевской, Житомирской, Винницкой, Днепропетровской, Запорожской, Одесской и Херсонской областях.
35 БпЛА - локально потеряны (без негативных последствий).
Вследствие вражеской атаки пострадали Донецкая, Одесская, Харьковская, Сумская и Киевская области.
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