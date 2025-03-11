Налет на Москву. В РФ заявили о самой массированной атаке дронов в этом году

В ночь на 11 марта министерство обороны России заявило о самой массированной атаке БПЛА на свою территорию с начала вторжения в Украину.

91 дрон якобы сбили над Московской областью, 126 - над Курской, 38 - над Брянской, 25 - над Белгородской, 22 - над Рязанской, 10 - над Калужской, по 8 - над Липецкой и Орловской, 6 - над Воронежской и 3 - над Нижегородской областью РФ.

Не только футбол. Все важнейшие новости в режиме Live в Telegram UA-Football

В частности, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о якобы сбитии 74 беспилотников на подлете к столице. Вследствие атаки в Московской области погиб один человек, еще 14 ранены.

Российский Следком тем временем начал уголовное производство "о теракте" из-за массированной атаки.

Сегодня в Саудовской Аравии состоятся переговоры между представителями Украины и США, где планируется обсуждение путей урегулирования войны.