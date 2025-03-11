Украинские арбитры будут работать на матчах отбора Евро-2025 U-17
Поединки пройдут в Польше
Фото: ФК Металіст 1925
Два украинских арбитра будут работать на матчах отборочного турнира Евро-2025 (U-17) в группе А6, которые состоятся в Польше.
Об этом сообщает сайт УАФ со ссылкой на УЕФА.
На поединках Исландия - Польша (19 марта) и Польша - Бельгия (25 марта) главным арбитром выступит Дмитрий Кубряк, а обязанности одного из его ассистентов на линии будет выполнять Александр Корнийко.
На игре Польша - Ирландия (22 марта) Кубряк будет четвертым судьей, а Корнийко - одним из лайнсменов в бригаде гибралтарца Сета Галиа.
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Источник:УАФ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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