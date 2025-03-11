Украинские арбитры будут работать на матчах отбора Евро-2025 U-17

Два украинских арбитра будут работать на матчах отборочного турнира Евро-2025 (U-17) в группе А6, которые состоятся в Польше.

Об этом сообщает сайт УАФ со ссылкой на УЕФА.

На поединках Исландия - Польша (19 марта) и Польша - Бельгия (25 марта) главным арбитром выступит Дмитрий Кубряк, а обязанности одного из его ассистентов на линии будет выполнять Александр Корнийко.

На игре Польша - Ирландия (22 марта) Кубряк будет четвертым судьей, а Корнийко - одним из лайнсменов в бригаде гибралтарца Сета Галиа.