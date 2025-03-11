  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Украинские арбитры будут работать на матчах отбора Евро-2025 U-17
В тренде

Украинские арбитры будут работать на матчах отбора Евро-2025 U-17

Общие новости

Поединки пройдут в Польше

Украинские арбитры будут работать на матчах отбора Евро-2025 U-17

Фото: ФК Металіст 1925

Новина українською

Два украинских арбитра будут работать на матчах отборочного турнира Евро-2025 (U-17) в группе А6, которые состоятся в Польше.

Об этом сообщает сайт УАФ со ссылкой на УЕФА.

На поединках Исландия - Польша (19 марта) и Польша - Бельгия (25 марта) главным арбитром выступит Дмитрий Кубряк, а обязанности одного из его ассистентов на линии будет выполнять Александр Корнийко.

На игре Польша - Ирландия (22 марта) Кубряк будет четвертым судьей, а Корнийко - одним из лайнсменов в бригаде гибралтарца Сета Галиа.

По теме
yellow-arrow
В Раде допустили вывод Сил обороны из Курской области
yellow-arrow
Налет на Москву. В РФ заявили о самой массированной атаке дронов в этом году
yellow-arrow
Экс-игрок сборной Украины официально объявил о завершении карьеры
арбитры Дмитрий Кубряк
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
УАФ
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
100 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости