В Раде допустили вывод Сил обороны из Курской области
Ситуация осложнилась
Генштаб
Российские оккупанты пытаются создать окружение для украинских Сил обороны в Курской области (РФ). Об этом в эфире "Радио Свобода" рассказал секретарь оборонного комитета Верховной Рады Украины Роман Костенко.
"То, что я знаю, что на данный момент этих условий (для окружения, - УНИАН) нет и противник пытается нас просто вытеснить. Наши воины сражаются. Если вопрос, могут ли они выйти - то да, могут, если ситуация так сложится. Какое будет принято решение - будут ли туда направлены резервы, или будет принято решение отойти - это мы увидим позже, когда эта активная фаза немного остановится.
На этом уровне больше разведданные ВСУ (от США - прим.) сами себе добывают из-за помощи дронов. Да, там есть какая-то информация. Но это не то что мы перестали ее получать и остались слепы. Это ряд факторов. Во-первых, противник там преобладает в силах и средствах. Если раньше приоритет у противника был Покровск и они здесь стояли, мы удерживали их группировки, то сейчас у них приоритет изменился", - считает Костенко.
По словам нардепа, пока неизвестно, какое решение примет высшее военное руководство Украины.
"Я считаю, что это может повести за собой плохие последствия. Ведь мы до сих пор сдерживаем большие резервы противника на этом направлении. Которые могут или дойти до нашей границы, некоторыми силами стать в оборону, а все остальное будет переброшено на восток или другое направление, чтобы продолжать наступательные действия. Или мы выходим из Курщины, а они продолжают наступление этими силами в сторону Сум и захватывают наши территории. Поэтому нельзя говорить, что просто вышли и россияне остановились без всяких последствий", - отметил Костенко.
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