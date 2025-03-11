В Раде допустили вывод Сил обороны из Курской области

Российские оккупанты пытаются создать окружение для украинских Сил обороны в Курской области (РФ). Об этом в эфире "Радио Свобода" рассказал секретарь оборонного комитета Верховной Рады Украины Роман Костенко.

"То, что я знаю, что на данный момент этих условий (для окружения, - УНИАН) нет и противник пытается нас просто вытеснить. Наши воины сражаются. Если вопрос, могут ли они выйти - то да, могут, если ситуация так сложится. Какое будет принято решение - будут ли туда направлены резервы, или будет принято решение отойти - это мы увидим позже, когда эта активная фаза немного остановится.

На этом уровне больше разведданные ВСУ (от США - прим.) сами себе добывают из-за помощи дронов. Да, там есть какая-то информация. Но это не то что мы перестали ее получать и остались слепы. Это ряд факторов. Во-первых, противник там преобладает в силах и средствах. Если раньше приоритет у противника был Покровск и они здесь стояли, мы удерживали их группировки, то сейчас у них приоритет изменился", - считает Костенко.